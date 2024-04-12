"Можно только надеяться": писатель рассказал о предполагаемом вторжении инопланетян

Филип Мантл надеется, что контакт с инопланетянами не будет представлять серьезной угрозы для Земли. По его мнению, правительства стран делают недостаточно, чтобы обезопасить своих граждан.

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Писатель и издатель Flying Disk Press Филип Мантл из Великобритании утверждает, что мировые лидеры Земли совершенно не готовы к инопланетному вторжению, и человечество может только надеяться, что их армия не сочтет нужным уничтожать людей. Об этом пишет Daily Star.

Бывший директор по расследованиям Британской ассоциации по изучению НЛО, считает, что правительства стран делают недостаточно, чтобы обезопасить своих граждан.

"Нет никаких сомнений в том, что мировые лидеры окажутся не готовы к нападению инопланетян. Стоит только посмотреть, насколько мы были не готовы к пандемии COVID-19, не говоря уже о чем-то другом", — заявил британец.

Филип надеется, что контакт с инопланетянами не будет представлять серьезной угрозы для безопасности.

"Можно только надеяться, что если или когда у нас будет крупномасштабный контакт с инопланетянами, они придут с миром. Просто подумайте, зачем вам путешествовать за световые годы, чтобы добраться до нас, а потом попытаться уничтожить нас?" — добавил писатель.

Филипп — один из экспертов, снимающих передачи для программы "Четверг НЛО" Фото: Daily Star

Издание отмечает, что новый опрос показал, что 47 % британцев убеждены, что правительство не готово к нападению инопланетян. А 18 % считают, что вторжение должно произойти. В прошлом году премьер-министр Риши Сунак высмеял предположения о возможности нападения инопланетян.

Филипп — один из экспертов, снимающих передачи для программы "Четверг НЛО", которая выходит еженедельно в 9 вечера. Ранее он уже рассказывал, почему Уэльс является горячей точкой Великобритании по наблюдению НЛО.

Ранее Филипп уже рассказывал, почему Уэльс является горячей точкой Великобритании по наблюдению НЛО. Фото: Daily Star

Считается также, что единственное земное вещественное доказательство существования НЛО было найдено в Уэльсе в виде металлических обломков, собранных в 1983 году вблизи деревни Лланилар, где летящий по воздуху объект врезался в деревья, разбросав свои части по четырем полям, а затем улетел.

Ранее Фокус сообщал, что в заброшенном 800-летнем доме нашли сеть скрытых туннелей. Подземные проходы простирались примерно на 50 метров и вели к пяти разным комнатам. Археологи продолжают выяснять их происхождение.

Также стало известно, что искатели Google Maps думают, что нашли таинственную "дверь" посреди Антарктиды. Пользователей соцсетей удивила необычная находка. Многие считают, что таинственный объект на карте может оказаться дверью, но во время обсуждений были названы и более дикие теории.