Нашли "сокровище": во время сноса торгового центра нашли капсулу времени (видео)

Магазин, который был закрыт в сентябре 2023 года, снесли, чтобы освободить место для многофункционального комплекса, включающего торговые площади, пивоварню и городской парк.

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В США специалисты по сносу торгового центра в Южной Каролине обнаружили капсулу времени, которая должна быть вскрыта в 2033 году. Об этом пишет UPI.

Власти города Форест-Акрес сообщили, что бригада, занимавшаяся сносом торгового центра Richmond Mall, обнаружила "сокровище", которое было зарыто, когда магазин только открылся в 2000 году.

На капсуле времени написано, что она должна быть открыта 20 января 2033 года.

На капсуле времени написано, что она должна быть открыта 20 января 2033 года Фото: YouTube

Торговый центр, последний магазин который был закрыт в сентябре 2023 года, снесли, чтобы освободить место для многофункционального комплекса, включающего торговые площади, пивоварню и городской парк.

Член городского совета Стивен Оливер сообщил в социальных сетях, что капсула времени будет перезахоронена в парке после завершения строительства и останется в земле до запланированного открытия.

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