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МирФан

Нашли "сокровище": во время сноса торгового центра нашли капсулу времени (видео)

Капсула времени, находка, неожиданная находка, нашли сокровище, торговый центр, старые вещи, зарыли капсулу времени,
Фото: ABC News | Иллюстративное фото

Магазин, который был закрыт в сентябре 2023 года, снесли, чтобы освободить место для многофункционального комплекса, включающего торговые площади, пивоварню и городской парк.

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В США специалисты по сносу торгового центра в Южной Каролине обнаружили капсулу времени, которая должна быть вскрыта в 2033 году. Об этом пишет UPI.

Власти города Форест-Акрес сообщили, что бригада, занимавшаяся сносом торгового центра Richmond Mall, обнаружила "сокровище", которое было зарыто, когда магазин только открылся в 2000 году.

На капсуле времени написано, что она должна быть открыта 20 января 2033 года.

Капсула времени, находка, неожиданная находка, нашли сокровище, торговый центр, старые вещи, зарыли капсулу времени, Fullscreen
На капсуле времени написано, что она должна быть открыта 20 января 2033 года
Фото: YouTube

Торговый центр, последний магазин который был закрыт в сентябре 2023 года, снесли, чтобы освободить место для многофункционального комплекса, включающего торговые площади, пивоварню и городской парк.

Член городского совета Стивен Оливер сообщил в социальных сетях, что капсула времени будет перезахоронена в парке после завершения строительства и останется в земле до запланированного открытия.

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