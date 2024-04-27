"Было приятно": победитель "Кто хочет стать миллионером" раздал часть своего состояния (фото)

Дональд Фэр решил выйти на досрочную пенсию благодаря полученному богатству. Однако при нем остались не все деньги, ведь он поделился 700 000 фунтов между членами семьи и друзьями.

Related video

61-летний Дональд Фэр, выигравший главный приз в шоу "Кто хочет стать миллионером?" в Великобритании, рассказал, как он стал счастливее после того, как отдал часть своего выигрыша. Об этом пишет The Sun.

Мужчина был одним из шести участников, правильно ответивших на все 15 вопросов и выигравших судьбоносную сумму в викторине на ITV. После того как в 2020 году на отца четверых детей посыпались конфетти, скромный Дональд отпраздновал это событие отпуском в пределах Великобритании.

Преподаватель истории из Телфорда (Англия) решил выйти на досрочную пенсию благодаря полученному богатству. Однако у него уже нет целого миллиона, который мог бы быть его гарантией безбедной старости. Дональд раздал 700 000 фунтов семье и друзьям. По его словам, это было лучшее, что он мог сделать.

"На самом деле это не изменило жизнь, как думают люди, потому что я решил помочь семье. Я думаю, у нас довольно простые вкусы. Мы не покупаем яркие вещи. Это и было приятно — все остались довольны", — рассказал британец MailOnline.

Дональд Фэр победил в викторине в 2020 году Фото: Stellify Media/ITV

Дональд использовал только одну из своих подсказок, вариант 50/50, чтобы дойти до финального момента. Вскоре после победы Дональд заявил, что хочет отдать 70 процентов своего выигрыша, потому что его близкие очень сильно пострадали во время пандемии COVID-19.

"В моей семье есть те, кто испытывает финансовые трудности. Но не сейчас. Деньги — это еще не все, но вы можете укрыть людей в коконе от жизненных невзгод. И это мой шанс. Партнер моей дочери потерял работу, и она перешла на неполный рабочий день. Совершенно ясно, что после окончания выплат по отпуску она, скорее всего, тоже останется без работы", — говорил тогда победитель викторины.

Издание отмечает, что брат Дональда, Дэвит, выиграл 500 000 фунтов стерлингов на шоу в 2019 году. На вопрос о том, в чем секрет успеха Дональда и Дэвита, их отец Джим тогда сказал: "Это последовательное детство викторин за столом. Они отвечали на вопросы с двух-трех лет".

Ранее Фокус сообщал, что мужчина вернулся с поездки домой со счетом на 143 000 долларов за телефонные услуги. Рене Ремунд ежедневно тратил тысячи долларов, потому что его телефон не был настроен на международный роуминг. Поначалу он решил, что с него сняли 143 доллара, но на самом деле сумма оказалась значительно больше.

Также стало известно, что бабушка, которая в 73 года работала на двух работах, выиграла роскошный особняк в лотерею. Приз включал в себя 100 000 фунтов стерлингов наличными, поэтому Роуз Дойл легко приняла решение уйти на пенсию, когда узнала о своей победе.