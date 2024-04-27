"Було приємно": переможець "Хто хоче стати мільйонером" роздав частину своїх статків (фото)

Дональд Фер вирішив вийти на дострокову пенсію завдяки отриманому багатству. Однак при ньому залишилися не всі гроші, адже він поділився 700 000 фунтів між членами сім'ї та друзями.

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61-річний Дональд Фер, який виграв головний приз у шоу "Хто хоче стати мільйонером?" у Великій Британії, розповів, як він став щасливішим після того, як віддав частину свого виграшу. Про це пише The Sun.

Чоловік був одним із шести учасників, які правильно відповіли на всі 15 запитань і виграли доленосну суму у вікторині на ITV. Після того як 2020 року на батька чотирьох дітей посипалися конфетті, скромний Дональд відсвяткував цю подію відпусткою в межах Великої Британії.

Викладач історії з Телфорда (Англія) вирішив вийти на дострокову пенсію завдяки отриманому багатству. Однак у нього вже немає цілого мільйона, який міг би бути його гарантією безбідної старості. Дональд роздав 700 000 фунтів родині та друзям. За його словами, це було найкраще, що він міг зробити.

"Насправді це не змінило життя, як думають люди, тому що я вирішив допомогти родині. Я думаю, у нас досить прості смаки. Ми не купуємо яскраві речі. Це і було приємно — всі залишилися задоволені", — розповів британець MailOnline.

Дональд Фер переміг у вікторині 2020 року Фото: Stellify Media/ITV

Дональд використав тільки одну зі своїх підказок, варіант 50/50, щоб дійти до фінального моменту. Незабаром після перемоги Дональд заявив, що хоче віддати 70 відсотків свого виграшу, тому що його близькі дуже сильно постраждали під час пандемії COVID-19.

"У моїй родині є ті, хто відчуває фінансові труднощі. Але не зараз. Гроші — це ще не все, але ви можете вкрити людей у коконі від життєвих негараздів. І це мій шанс. Партнер моєї дочки втратив роботу, і вона перейшла на неповний робочий день. Цілком зрозуміло, що після закінчення виплат по відпустці вона, найімовірніше, теж залишиться без роботи", — говорив тоді переможець вікторини.

Видання зазначає, що брат Дональда, Девіт, виграв 500 000 фунтів стерлінгів на шоу 2019 року. На запитання про те, у чому секрет успіху Дональда і Девіта, їхній батько Джим тоді сказав: "Це послідовне дитинство вікторин за столом. Вони відповідали на запитання з двох-трьох років".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік повернувся з поїздки додому з рахунком на 143 000 доларів за телефонні послуги. Рене Ремунд щодня витрачав тисячі доларів, тому що його телефон не був налаштований на міжнародний роумінг. Спочатку він вирішив, що з нього зняли 143 долари, але насправді сума виявилася значно більшою.

Також стало відомо, що бабуся, яка в 73 роки працювала на двох роботах, виграла розкішний особняк у лотерею. Приз включав у себе 100 000 фунтів стерлінгів готівкою, тому Роуз Дойл легко прийняла рішення піти на пенсію, коли дізналася про свою перемогу.