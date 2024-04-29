Женщина хранит в холодильнике мертвых животных, чтобы превращать их в украшения из костей (фото)

Американка открыла магазин на Etsy и продает поклонникам изделия в стеклянных флаконах и банках для духов.

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Эмили Ульцеус из Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, имеет морозильную камеру, которая "полностью заполнена" телами мертвых животных. Она использует их для создания уникальных произведений искусства, которые продает в Интернете. Подробности сообщило издание Mirror.

Используя традиционные методы таксидермии для изготовления чучел животных, женщина выставляла некоторые образцы на показ. Большинство останков в конечном итоге хранились в морозильной камере и никогда больше не использовались, что приводило к накоплению тушек. Теперь, применяя некоторые методы, которым она научилась на старой работе, Эмили превращает эти части животных в разнообразные произведения искусства, чтобы избежать "расточительства" и "почтить" умерших существ.

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"Я должна была найти им какое-то применение, иначе их бы выбросили. Но я не могла позволить им исчезнуть. Для меня это способ отдать дань памяти животным, какими они были при жизни. Теперь вместо того, чтобы гнить, они навсегда останутся красивыми и уважаемыми", — рассказала она.

Женщина набивает змей и других существ в стеклянные флаконы и банки для духов, а также изготовление украшений из костей. Сейчас она открыла магазин на Etsy и продает свои работы поклонникам. Эмили признается, что "полюбила" этот процесс после того, как оставила работу по анализу мертвых животных, где она получила навыки.

Цены на ее изделия колеблются от 25 фунтов стерлингов ($30) до 400 фунтов стерлингов ($500), в зависимости от изделия, но сообразительный автор уже сделала тысячи продаж и получила множество 5-звездочных отзывов. Среди изделий — маленькие животные, набитые внутри "глобусов", лампочка-угорь, мумифицированная птица какаду и даже пустая бутылка из-под ликера, в которой теперь обитает мертвый ковровый питон.

Фото: Instagram

Эмили специализируется на этической консервации влажных образцов в формалине и делится своим опытом в социальных сетях. Одно из ее самых популярных видео набрало невероятные 2,8 млн просмотров. Пользователи часто оставляют комментарии, чтобы поделиться своими мыслями — и удивлением — относительно странных предметов. В недавнем видео, которое набрало 49 тысяч лайков. Американка рассказала, что ни один из образцов не пострадал ради произведения искусства. Все они проходят химическую консервацию музейного качества, поэтому будут храниться всю жизнь.

"Около половины моей работы состоит из услуг сохранения домашних животных. Я люблю животных, и это лишь один из способов почтить их", — пояснила она.

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