Жінка зберігає у холодильнику мертвих тварин, щоб перетворювати їх на прикраси з кісток (фото)

Американка відкрила магазин на Etsy і продає шанувальникам вироби у скляних флаконах та банках для парфумів.

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Емілі Ульцеус з Лонг-Айленду, штат Нью-Йорк, має морозильну камеру, яка "повністю заповнена" тілами мертвих тварин. Вона використовує їх для створення унікальних творів мистецтва, які продає в Інтернеті. Подробиці повідомило видання Mirror.

Використовуючи традиційні методи таксидермії для виготовлення опудал тварин, жінка виставляла деякі зразки на показ. Більшість решток в кінцевому підсумку зберігалися в морозильній камері й ніколи більше не використовувалися, що призводило до нагромадження тушок. Тепер, застосовуючи деякі методи, яких вона навчилася на старій роботі, Емілі перетворює ці частини тварин на різноманітні витвори мистецтва, щоб уникнути "марнотратства" і "вшанувати" померлих істот.

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"Я повинна була знайти їм якесь застосування, інакше їх би викинули. Але я не могла дозволити їм зникнути. Для мене це спосіб віддати данину пам'яті тваринам, якими вони були за життя. Тепер замість того, щоб гнити, вони назавжди залишаться красивими та шанованими", – розповіла вона.

Жінка набиває змій та інших істот у скляні флакони та банки для парфумів, а також виготовлення прикрас з кісток. Зараз вона відкрила магазин на Etsy і продає свої роботи шанувальникам. Емілі зізнається, що "полюбила" цей процес після того, як залишила роботу з аналізу мертвих тварин, де вона здобула навички.

Ціни на її вироби коливаються від 25 фунтів стерлінгів ($30) до 400 фунтів стерлінгів ($500), залежно від виробу, але кмітлива авторка вже зробила тисячі продажів і отримала безліч 5-зіркових відгуків. Серед виробів — маленькі тваринки, набиті всередині "глобусів", лампочка-вугор, муміфікований птах какаду і навіть порожня пляшка з-під лікеру, в якій тепер мешкає мертвий килимовий пітон.

Фото: Instagram

Емілі спеціалізується на етичній консервації вологих зразків у формаліні та ділиться своїм досвідом у соціальних мережах. Одне з її найпопулярніших відео набрало неймовірні 2,8 млн переглядів. Користувачі часто залишають коментарі, щоб поділитися своїми думками — і здивуванням — щодо дивних предметів. У нещодавньому відео, яке набрало 49 тисяч вподобань. Американка розповіла, що жоден зі зразків не постраждав заради витвору мистецтва. Усі вони проходять хімічну консервацію музейної якості, тож зберігатимуться все життя.

"Близько половини моєї роботи складається з послуг збереження домашніх тварин. Я люблю тварин, і це лише один зі способів вшанувати їх", – пояснила вона.

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