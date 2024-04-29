Потревожил моржа: туриста оштрафовали за то, что он слишком близко подошел к животному

Млекопитающих долгое время вылавливали и они оказались на грани исчезновения. Теперь дикие животные находятся под защитой закона и к ним запрещено приближаться.

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В Норвегии оштрафовали туриста, за то, что он подошел слишком близко к млекопитающему. Об этом пишет Sky News.

По словам правоохранительных органов, мужчина вышел на льдину и потревожил моржа, который лежал на льду. Инцидент произошел в среду, 24 апреля. Турист был оштрафован на 12 500 норвежских крон (45 тысяч гривен) за приближение к морскому млекопитающему на норвежском архипелаге Шпицберген.

Издание отмечает, что в этом регионе действует закон, согласно которому люди должны вести себя так, чтобы не причинять лишнего беспокойства диким животным.

Представители общественности видели, как турист близко подошел к млекопитающему. Об этом они сообщили местному губернатору. Впоследствии турист был доставлен в его офис, где ему и выписали штраф.

"Губернатор призывает всех держаться на достаточном расстоянии от моржей, чтобы не беспокоить их и не создавать опасности для людей", — говорится в заявлении его канцелярии.

Турист потревожил животное, которое лежало на льду. Фото: The Governor of Svalbard

По данным Норвежского полярного института, на архипелаге Шпицберген моржей выловили практически до полного исчезновения, но в 1952 году они не оказались под защитой закона. Несмотря на охрану, их численность в регионе по-прежнему невелика, и они продолжают быть занесены в Норвежскую национальную Красную книгу, в которой указаны виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

Из-за опасений по поводу воздействия туризма и изменения климата норвежское правительство объявило об ужесточении правил, которые вступят в силу в следующем году и включают запрет на приближение к моржу ближе чем на 150 метров. Другие меры включают ограничение на круизные лайнеры и определенные места приземления.

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