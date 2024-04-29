Потривожив моржа: туриста оштрафували за те, що він занадто близько підійшов до тварини

Ссавців довгий час виловлювали і вони опинилися на межі зникнення. Тепер дикі тварини перебувають під захистом закону і до них заборонено наближатися.

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У Норвегії оштрафували туриста, за те, що він підійшов занадто близько до ссавця. Про це пише Sky News.

За словами правоохоронних органів, чоловік вийшов на крижину і потривожив моржа, який лежав на льоду. Інцидент стався в середу, 24 квітня. Туриста оштрафували на 12 500 норвезьких крон (45 тисяч гривень) за наближення до морського ссавця на норвезькому архіпелазі Шпіцберген.

Видання зазначає, що в цьому регіоні діє закон, згідно з яким люди повинні поводитися так, щоб не завдавати зайвого занепокоєння диким тваринам.

Представники громадськості бачили, як турист близько підійшов до ссавця. Про це вони повідомили місцевого губернатора. Згодом туриста доправили до його офісу, де йому й виписали штраф.

"Губернатор закликає всіх триматися на достатній відстані від моржів, щоб не турбувати їх і не створювати небезпеки для людей", — ідеться в заяві його канцелярії.

Турист потривожив тварину, яка лежала на льоду. Фото: The Governor of Svalbard

За даними Норвезького полярного інституту, на архіпелазі Шпіцберген моржів виловили практично до повного зникнення, але 1952 року вони не опинилися під захистом закону. Попри охорону, їхня чисельність у регіоні, як і раніше, невелика, і їх продовжують заносити в Норвезьку національну Червону книгу, у якій зазначено види, що перебувають під загрозою зникнення.

Через побоювання щодо впливу туризму і зміни клімату норвезький уряд оголосив про посилення правил, які набудуть чинності наступного року і включають заборону на наближення до моржа ближче ніж на 150 метрів. Інші заходи включають обмеження на круїзні лайнери і певні місця приземлення.

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