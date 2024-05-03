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МирФан

Пустая лодка посреди моря помогла найти туристов, застрявших на райском острове (фото)

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Фото: Pattaya Tourist Police | Туристы ночевали на одном из островов в Таиланде

Судно неожиданно отвязалось от причала и ушло в дрейф, пока группа из четырех мужчин занималась дайвингом. Катер заметил местный житель, который поднял тревогу в соцсетях.

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Пустая лодка, бесцельно дрейфующая в море, стала зацепкой, которая привела власти к четырем пропавшим туристам, застрявшим на райском острове в Таиланде. Об этом пишет The Thaiger.

Четверо французских дайверов от 30 до 38 лет арендовали катер в среду, 1 мая, а вчера, 2 мая, его заметили плавающим без управления у острова Сичанг. Тайские СМИ сообщили, что их судно неожиданно отвязалось от причала и ушло в дрейф, пока группа занималась дайвингом.

Лодку заметил местный житель, который поспешил найти помощь в Facebook.

"Друзья, пожалуйста, помогите поделиться информацией. Эта лодка вышла в море около 7-8 утра сегодня и до сих пор не вернулась на берег. С четырьмя людьми, которые плыли с лодкой, связаться не удалось. Все, кто заметит их, пожалуйста, свяжитесь со мной", — написал мужчина.

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Туристы смогли подать сигнал о помощи, только когда заметили спасательную лодку
Фото: Pattaya Tourist Police

Пустое судно было замечено в 11 морских милях от острова Сичанг, что заставило туристическую полицию и спасателей начать немедленную поисковую операцию. В итоге мужчины были найдены невредимыми на острове Манвичай, примерно в 15 морских милях от берега.

Туристы смогли подать сигнал о помощи, только когда заметили спасательную лодку.

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