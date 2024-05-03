Порожній човен посеред моря допоміг знайти туристів, які застрягли на райському острові (фото)

Судно несподівано відв'язалося від причалу та пішло в дрейф, поки група з чотирьох чоловіків займалася дайвінгом. Катер помітив місцевий житель, який підняв тривогу в соцмережах.

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Порожній човен, що безцільно дрейфував у морі, став зачіпкою, яка привела владу до чотирьох зниклих туристів, що застрягли на райському острові в Таїланді. Про це пише The Thaiger.

Четверо французьких дайверів від 30 до 38 років орендували катер у середу, 1 травня, а вчора, 2 травня, його помітили без керування біля острова Січанг. Тайські ЗМІ повідомили, що їхнє судно несподівано відв'язалося від причалу та пішло в дрейф, поки група займалася дайвінгом.

Човен помітив місцевий житель, який поспішив знайти допомогу у Facebook.

"Друзі, будь ласка, допоможіть поділитися інформацією. Цей човен вийшов у море близько 7-8 ранку сьогодні й досі не повернувся на берег. Із чотирма людьми, які пливли з човном, зв'язатися не вдалося. Усі, хто помітить їх, будь ласка, зв'яжіться зі мною", — написав чоловік.

Туристи змогли подати сигнал про допомогу, тільки коли помітили рятувальний човен Фото: Pattaya Tourist Police

Порожнє судно помітили за 11 морських миль від острова Січанг, що змусило туристичну поліцію та рятувальників почати негайну пошукову операцію. Зрештою чоловіків було знайдено неушкодженими на острові Манвичай, приблизно за 15 морських миль від берега.

Туристи змогли подати сигнал про допомогу, тільки коли помітили рятувальний човен.

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