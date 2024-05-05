Пошли по следам: карты Google помогли полиции раскрыть дело пропавшей женщины (видео)

Полетт Ландрие, страдавшая болезнью Альцгеймера, часто уходила из дома, никому ничего не говоря. Однажды она не вернулась и на ее поиски ушло 2 года.

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Полиция уже собиралась закрыть дело Полетт Ландрие из Бельгии, потратив два года на ее поиски, но один из офицеров совершил прорыв, решив найти ее дом на Google Maps. Об этой истории вспоминает Daily Star.

Сотрудники полиции уже отчаялись и хотели прекратить поиски 83-летней женщины. Однако один из офицеров заметил на снимке пенсионерку уходящею от своего дома. По "жуткому" совпадению, команда Google Maps в тот день была на улице и занималась съемкой. Фото позволило полиции пойти по следам старушки, что привело к обнаружению ее тела всего в нескольких ярдах от дома.

один из офицеров совершил прорыв, решив найти дом пенсионерки на Google Maps Фото: Google Maps

83-летняя женщина, страдавшая болезнью Альцгеймера, часто уходила из дома, никому ничего не говоря, и случайно стучалась в двери соседей. Ее исчезновение в ноябре 2020 года дало старт масштабной операции с участием собак-ищеек, вертолетов с тепловизором и беспилотников.

Но после того как их усилия не увенчались успехом, семья решила, что она упала в близлежащую реку Мез. Только в 2022 году офицер полиции совершил находку, которая помогла расследованию. На фото было видно, как пенсионерка, одетая в белый джемпер и черные брюки, в последние минуты жизни переходила улицу по направлению к соседям. Офицеры немедленно выехали на место, где обнаружили ее тело, лежащее у подножия холма прямо под соседским садом.

Женщину нашли в соседском саду Фото: Google Maps

Расследование показало, что она упала и вскоре умерла. Недавно об этой истории вспомнили в видеоролике, опубликованном на YouTube канале Chilling Scares. Многие зрители были удивлены, что сотрудники полиции 2 года не могли найти женщину.

"Меня смущает одно: как в течение почти двух лет никто в соседнем доме не понял, что у них во дворе лежит труп. Это безумие", — написал один из зрителей.

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