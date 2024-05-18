Кот ученый: университет Вермонта присвоил пушистому другу почетную степень "доктора литературы"

Кот Макс обитает в кампусе университета и является верным другом всех студентов.

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Университет Вермонта присвоил почетную степень "доктора по литературе" коту Максу, которого так любят студенты, накануне выпускного вечера. Об этом сообщает издание Нuffpost.

Питомец кампуса Каслтонского университета штата Вермонт заслужил всеобщую любовь благодаря особому дружелюбию.

"Кот Макс уже много лет является важным членом семьи Каслтон", — говорится в сообщении.

Всем известный полосатый кот живет со своей человеческой семьей в здании у главного входа в кампус.

"Однажды он пришел в кампус и просто решил остаться. И студенты его полюбили", — сказала одна из студенток.

Кот проживает в кампусе уже около четырех лет, и студенты приходят в восторг, когда видят его. Они обнимают Макса, делают с ним селфи, и ему даже нравится ходить на экскурсии с будущими студентами.

"Непонятно, откуда он знает, куда идти, но у него отлично получается", — говорят ученики.

Напомним, ранее Фокус писал, что владелица кота Лиз Гиллеспи из городка Рок-Спринг, что в Джорджии (США), не могла поверить своим глазам, когда ее домашний любимец вернулся домой через 7 лет после исчезновения. Сиамский метис с голубыми глазами, названный в честь звезды баскетбола Кевина Дюранта, исчез еще в 2017 году, когда вышел погулять во дворе.