Кіт учений: університет Вермонта присвоїв пухнастому другу почесний ступінь "доктора літератури"

Кіт Макс мешкає в кампусі університету і є вірним другом усіх студентів.

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Університет Вермонта присвоїв почесний ступінь "доктора з літератури" коту Максу, якого так люблять студенти, напередодні випускного вечора. Про це повідомляє видання Нuffpost.

Вихованець кампусу Каслтонського університету штату Вермонт заслужив загальну любов завдяки особливій дружелюбності.

"Кіт Макс уже багато років є важливим членом сім'ї Каслтонів", — ідеться в повідомленні.

Усім відомий смугастий кіт живе зі своєю людською сім'єю в будівлі біля головного входу в кампус.

"Одного разу він прийшов у кампус і просто вирішив залишитися. І студенти його полюбили", — сказала одна зі студенток.

Кіт проживає в кампусі вже близько чотирьох років, і студенти приходять у захват, коли бачать його. Вони обіймають Макса, роблять з ним селфі, і йому навіть подобається ходити на екскурсії з майбутніми студентами.

"Незрозуміло, звідки він знає, куди йти, але в нього чудово виходить", — кажуть учні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що власниця кота Ліз Гіллеспі з містечка Рок-Спрінг, що в Джорджії (США), не могла повірити своїм очам, коли її домашній улюбленець повернувся додому через 7 років після зникнення. Сіамський метис із блакитними очима, названий на честь зірки баскетболу Кевіна Дюранта, зник ще 2017 року, коли вийшов погуляти у дворі.