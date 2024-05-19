"Спал, когда это произошло": рыбак неожиданно поймал почти четырехметровую акулу (видео)

Оуэн Приор сделал фото и отпустил свою добычу на волю, ведь этот вид находится под охраной в штате Флорида.

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Опытный рыбак Оуэн Приор из Флориды, что в США, неожиданно вытащил из воды акулу длиной почти четыре метра. Это случилось в минувшие выходные, когда он ловил рыбу на пляже Джексонвилл, сообщает телеканал FOX 35.

"Я поймал сотни акул, даже 14-футовую акулу-молот, но это была моя лучшая тигровая акула — ее точно запомню надолго", — рассказывает о своем личном рекордном улове Приор, владелец компании First Coast Surf Fishing в Орландо.

По его словам, акула укусила наживку (ската) после 12-часового ожидания около 4 утра. На подмотку добычи ушло примерно 25 минут.

Оуэн Приор вытащил из воды акулу длиной почти четыре метра Фото: Instagram/@owen_prior26

"Когда это произошло, я спал. Друг начал кричать: "Оуэн!". Я побежал к крючку и сразу понял, что это будет более крупная рыба. Все остальное — уже история", — рассказал он.

Поскольку этот вид находится под охраной в штате Флорида, рыбак сделал фото и отпустил свою добычу на волю.

"Мне точно повезло, потому что она еле зацепилась. В общем, это был замечательный опыт — почувствовать силу такой большой акулы, а еще лучше — безопасно снять крючок и наблюдать, как она отплывает обратно в океан", — поделился он в интервью.

Приор добавил, что дальше планирует выловить тарпона.

Напомним, ранее Фокус писал, что стримерша Натали Рейнольдс поймала акулу во время рыбалки и поцарапала ягодицы, пытаясь оседлать ее ради фото. Девушка не впервые попадает в неприятную ситуацию. В январе блогершу раскритиковали после того, как она во время своей трансляции поймала и заколола дикого кабана.

Кроме того, спасатели стали свидетелями того, как напуганная большая белая акула отчаянно барахталась на мелководье. Инцидент произошел перед боулинг-клубом на побережье Кингсклиф, недалеко от границы с Квинслендом.