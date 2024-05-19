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"Спал, когда это произошло": рыбак неожиданно поймал почти четырехметровую акулу (видео)

Оуэн Приор из Флориды, США, тигровая акула, улов, добыча, рекорд, курьезы, рыбак, рыбалка, фото
Фото: Instagram/@owen_prior26 | Оуэн Приор вытащил из воды огромную акулу

Оуэн Приор сделал фото и отпустил свою добычу на волю, ведь этот вид находится под охраной в штате Флорида.

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Опытный рыбак Оуэн Приор из Флориды, что в США, неожиданно вытащил из воды акулу длиной почти четыре метра. Это случилось в минувшие выходные, когда он ловил рыбу на пляже Джексонвилл, сообщает телеканал FOX 35.

"Я поймал сотни акул, даже 14-футовую акулу-молот, но это была моя лучшая тигровая акула — ее точно запомню надолго", — рассказывает о своем личном рекордном улове Приор, владелец компании First Coast Surf Fishing в Орландо.

По его словам, акула укусила наживку (ската) после 12-часового ожидания около 4 утра. На подмотку добычи ушло примерно 25 минут.

Оуэн Приор из Флориды, США, тигровая акула, улов, добыча, рекорд, курьезы, рыбак, рыбалка, фото Fullscreen
Оуэн Приор вытащил из воды акулу длиной почти четыре метра
Фото: Instagram/@owen_prior26

"Когда это произошло, я спал. Друг начал кричать: "Оуэн!". Я побежал к крючку и сразу понял, что это будет более крупная рыба. Все остальное — уже история", — рассказал он.

Поскольку этот вид находится под охраной в штате Флорида, рыбак сделал фото и отпустил свою добычу на волю.

"Мне точно повезло, потому что она еле зацепилась. В общем, это был замечательный опыт — почувствовать силу такой большой акулы, а еще лучше — безопасно снять крючок и наблюдать, как она отплывает обратно в океан", — поделился он в интервью.

Приор добавил, что дальше планирует выловить тарпона.

Напомним, ранее Фокус писал, что стримерша Натали Рейнольдс поймала акулу во время рыбалки и поцарапала ягодицы, пытаясь оседлать ее ради фото. Девушка не впервые попадает в неприятную ситуацию. В январе блогершу раскритиковали после того, как она во время своей трансляции поймала и заколола дикого кабана.

Кроме того, спасатели стали свидетелями того, как напуганная большая белая акула отчаянно барахталась на мелководье. Инцидент произошел перед боулинг-клубом на побережье Кингсклиф, недалеко от границы с Квинслендом.