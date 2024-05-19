"Спав, коли це сталося": рибалка несподівано спіймав майже чотириметрову акулу (відео)

Овен Пріор зробив фото й відпустив свою здобич на волю, адже цей вид перебуває під охороною в штаті Флорида.

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Досвідчений рибалка Овен Пріор із Флориди, що в США, несподівано витягнув із води акулу завдовжки майже чотири метри. Це трапилося минулих вихідних, коли він ловив рибу на пляжі Джексонвілл, повідомляє телеканал FOX 35.

"Я зловив сотні акул, навіть 14-футову акулу-молот, але то була моя найкраща тигрова акула — її точно запам'ятаю надовго", — розповідає про свій особистий рекордний улов Пріор, власник компанії First Coast Surf Fishing в Орландо.

За його словами, акула вкусила наживку (ската) після 12-годинного очікування близько 4 ранку. На підмотування здобичі пішло приблизно 25 хвилин.

Овен Пріор витягнув із води акулу завдовжки майже чотири метри Фото: Instagram/@owen_prior26

"Коли це сталося, я спав. Друг почав гукати: "Овене!". Я побіг до гачка та відразу зрозумів, що це буде більша рибина. Усе решта — уже історія", — розповів він.

Оскільки цей вид перебуває під охороною в штаті Флорида, рибалка зробив фото й відпустив свою здобич на волю.

"Мені точно пощастило, бо вона ледве зачепилася. Загалом, це був чудовий досвід — відчути силу такої великої акули, а ще краще — безпечно зняти гачок і спостерігати, як вона відпливає назад у безодню", — поділився він в інтерв'ю.

Пріор додав, що далі планує виловити тарпона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що стримерка Наталі Рейнольдс спіймала акулу під час риболовлі та подряпала сідниці, намагаючись осідлати її заради фото. Дівчина не вперше потрапляє в неприємну ситуацію. В січні блогерку розкритикували після того, як вона під час своєї трансляції спіймала та заколола дикого кабана.

А рятувальники стали свідками того, як налякана велика біла акула відчайдушно борсалася на мілководді. Інцидент трапився перед боулінг-клубом на узбережжі Кінгскліф, неподалік від кордону з Квінслендом.