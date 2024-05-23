Мужчину оштрафовали после того, как попытался "прихлопнуть телом" кита-убийцу (видео)

Подплывая обратно к лодке, мужчина кричал, что смог прикоснуться к животному. Затем он снова пытался дотронуться к косатке. Другие пассажиры на борту смеялись и ругались.

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В Новой Зеландии мужчина, имя которого осталось неизвестным, был оштрафован после того, как попытался "прихлопнуть телом" косатку. Об этом пишет The Guardian.

Сотрудники Департамента охраны природы страны назвали поведение мужчины глупым и крайне безответственным.

Новозеландца оштрафовали за видео в социальных сетях. Ролик показывает как он пытается "прихлопнуть телом" косатку, плавающую рядом с его лодкой у побережья Девонпорта в Окленде. Мужчина прыгает в воду очень близко к самцу, рядом проплывает детеныш, а кто-то на борту корабля снимает это. На заднем плане слышно, как другие пассажиры смеются и ругаются.

Подплывая обратно к лодке, мужчина кричал, что смог прикоснуться к животному. Затем он снова пытался дотронуться к косатке.

Мужчина прыгал с лодки в надежде прикоснуться к киту Фото: YouTube

Хайден Лопер, главный следователь департамента, сказал, что 50-летний мужчина проявил безрассудное пренебрежение к своей безопасности и безопасности животного. Департамент получил информацию о видео от нескольких заинтересованных людей, которые видели отснятый материал в социальных сетях. Сотрудничая с полицией, департамент опознал мужчину и назначил ему штраф в размере 600 долларов за нарушение.

"Это явное нарушение Закона о защите морских млекопитающих. В соответствии с природоохранным законодательством косатки классифицируются как киты, и плавать с морскими млекопитающими, беспокоить их или беспокоить их незаконно", — сказал он.

Лопер добавил, что косатки, также известные как киты-убийцы, находятся под защитой Новой Зеландии, и плавать с ними запрещено.

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