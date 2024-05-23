Чоловіка оштрафували після того, як він спробував "прихлопнути тілом" кита-вбивцю (відео)

Підпливаючи назад до човна, чоловік кричав, що зміг доторкнутися до тварини. Потім він знову намагався доторкнутися до косатки. Інші пасажири на борту сміялися і лаялися.

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У Новій Зеландії чоловіка, ім'я якого залишилося невідомим, було оштрафовано після того, як він спробував "прихлопнути тілом" косатку. Про це пише The Guardian.

Співробітники Департаменту охорони природи країни назвали поведінку чоловіка дурною і вкрай безвідповідальною.

Новозеландця оштрафували за відео в соціальних мережах. Ролик показує як він намагається "прихлопнути тілом" косатку, що плаває поруч з його човном біля узбережжя Девонпорта в Окленді. Чоловік стрибає у воду дуже близько до самця, поруч пропливає дитинча, а хтось на борту корабля знімає це. На задньому плані чути, як інші пасажири сміються і лаються.

Підпливаючи назад до човна, чоловік кричав, що зміг доторкнутися до тварини. Потім він знову намагався доторкнутися до косатки.

Чоловік стрибав із човна в надії доторкнутися до кита Фото: YouTube

Хайден Лопер, головний слідчий департаменту, сказав, що 50-річний чоловік виявив нерозважливу зневагу до своєї безпеки та безпеки тварини. Департамент отримав інформацію про відео від кількох зацікавлених людей, які бачили відзнятий матеріал у соціальних мережах. Співпрацюючи з поліцією, департамент упізнав чоловіка і призначив йому штраф у розмірі 600 доларів за порушення.

"Це явне порушення Закону про захист морських ссавців. Відповідно до природоохоронного законодавства косатки класифікуються як кити, і плавати з морськими ссавцями, турбувати їх або турбувати їх незаконно", — сказав він.

Лопер додав, що косатки, також відомі як кити-вбивці, перебувають під захистом Нової Зеландії, і плавати з ними заборонено.

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