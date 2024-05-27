Пилот был против: 12 летнюю девушку с аллергией на арахис высадили из самолета (видео)

Семья Соллом потеряла почти 5 000 фунтов стерлингов, так как им пришлось в последнюю минуту бронировать билеты у другой авиакомпании и перепланировать жилье. Девочка очень сильно переживала из-за того, что ее сняли с рейса.

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48-летний Ник Соллом из Великобритании рассказал, что его жену и двоих детей высадили с рейса SunExpress после того, как он попросил экипаж принять во внимание аллергию его 12-летней дочери во время трех с половиной часов полета в Турцию. Об этом пишет The Telegraph.

Девочку вместе с семьей высадили из самолета в аэропорту Гатвик (Лондон, Англия) после того, как капитан отказался просить пассажиров не есть орехи ради ее безопасности. По словам отца, они потеряли почти 5 000 фунтов стерлингов, так как им пришлось в последнюю минуту бронировать билеты у другой авиакомпании и перепланировать жилье.

"Просто невероятно, что в 2024 году такое может произойти. Просто удивительно", — сказал он.

Инцидент произошел во вторник вечером, 21 мая, когда семья пыталась сесть на рейс SunExpress, на юго-западном побережье Турции. Однако капитан самолета отказался принимать на борт 12-летнюю Рози, у которой аллергия на арахис. Девочка не может находиться рядом с орехами, если у нее возникнет аллергическая реакция, известная как анафилактический шок. По данным Британского общества аллергии и клинической иммунологии, анафилаксия является возможной причиной смерти от 20 до 40 человек в год.

Экипажу самолета было "все равно".

По словам Соллома, проблемы у семьи начались, когда он забронировал билет на самолет, и он не смог найти способа уведомить авиакомпанию об аллергии Рози.

Семья Соллом на отдыхе Фото: The Telegraph

По прибытии в аэропорт мужчина сказал, что на стойке регистрации SunExpress ему сказали, чтобы он сообщил об этом бортпроводникам. На сайте компании было написано следующее: "Как только вы окажетесь на борту, пожалуйста, сообщите нашему бортпроводнику о своей аллергии".

Но бортпроводники, по словам Ника Соллома, не придали этому значения, когда он попросил сделать объявление, чтобы попросить других пассажиров не есть орехи.

"Они просто сказали, что капитан отказался это делать. И он не будет делать никаких объявлений. Это не в его правилах и не в правилах компании", — сказал он.

Капитан заперся в кабине и отдавал приказы через бортпроводников. Тогда мистер Соллом решил, что они сами расскажут об этом пассажирам, и его жена Джорджи обратилась к первым двум рядам. Однако информация уже распространилась благодаря паре, которая сидела позади них и начала рассказывать людям о происходящем. Отец девочки отметил, что все были очень любезны, но потом капитан уловил, что сообщение было донесено другим путем.

"Он просто сказал: "Так, снимаем сумки, выкидываем их". Думаю, в кабине возникла напряженность, потому что нас не усадили. Они просто сказали, что мы должны выйти", — добавил Ник.

Издание отмечает, что Рози до сих пор переживает унижение от того, что ее сняли с рейса и вывели из терминала.

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