Новый рецепт, ставший хитом: зачем добавлять в утренний кофе немножко лука (видео)
Латте с луком является частью так называемой "темной кухни" — кулинары создают необычные рецепты, чтобы испытать на прочность органы чувств.
Пользователи TikTok из Китая предложили новый рецепт кофе под названием "Scallion Latte". Чтобы его приготовить, понадобится всего один дополнительный ингредиент — нарезанный зеленый лук. По словам авторов видео, это придает напитку необычный вкус.
Неудивительно, что новый рецепт кофе вызвал неоднозначную реакцию у гурманов. Среди них — американские и австралийские пивовары Golden Brown Coffee, которые рассказали зрителям обо всех этапах приготовления.
"Этот вирусный рецепт придумали в Китае. Конечно, ваш покорный слуга должен его попробовать. Начните с измельчения свежего зеленого лука. Далее приготовьте латте со льдом, молоком и, конечно, добавьте немного эспрессо. Ну и финальный штрих — покройте напиток слоем зеленого лука", — поделился автор ролика.
Сделав глоток, он тут же закашлялся: "Здесь даже не получится подделать эмоцию. Это ужасно. Кофе до дна!".
Под 26-секундным клипом с момента публикации появились сотни комментариев.
- "А вы пробовали кофе с нарезанными кубиками помидоров и пюре из авокадо? Удивительно!";
- "Кофе с маслом намного вкуснее и полезнее";
- "Добавьте туда немного чеснока, имбиря и рыбного соуса";
- "Кофе становится все более странным и странным в наши дни".
По данным издания Yahoo, латте с луком является частью так называемой "темной кухни": кулинары создают рецепты, чтобы испытать на прочность органы чувств. Благодаря новому тренду в континентальном Китае появилось немало причудливых рецептов приготовления кофе.
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