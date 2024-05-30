Новий рецепт, що став хітом: навіщо додавати у ранкову каву трошки цибулі (відео)

Лате з цибулею є частиною так званої "темної кухні" – кулінари створюють незвичні рецепти, щоб випробувати на міцність органи чуттів.

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Користувачі TikTok з Китаю запропонували новий рецепт кави під назвою "Scallion Latte". Аби її приготувати, знадобиться всього один додатковий інгредієнт — нарізана зелена цибуля. За словами авторів відео, це надає напою незвичного смаку.

Не дивно, що новий рецепт кави викликав неоднозначну реакцію у гурманів. Серед них — американські та австралійські пивовари Golden Brown Coffee, які розповіли глядачам про всі етапи приготування.

"Цей вірусний рецепт придумали у Китаї. Тож, звісно, ваш покірний слуга має його спробувати. Почніть з подрібнення свіжої зеленої цибулі. Далі приготуйте лате з льодом, молоком та, звісно, додайте трохи еспресо. Ну і фінальний штрих — покрийте напій шаром зеленої цибулі", — поділився автор ролика.

Кава з цибулею Фото: TikTok

Зробивши ковток, він одразу ж закашлявся: "Тут навіть не вийде підробити емоцію. Це жахливо. Каву до дна!".

Під 26-секундним кліпом з моменту публікації з’явились сотні коментарів.

"А ви пробували каву з нарізаними кубиками помідорів та пюре з авокадо? Дивовижно!";

"Кава з маслом набагато смачніша та корисніша";

"Додайте туди трохи часнику, імбиру й рибного соусу";

"Кава стає все дивнішою і дивнішою в наші дні".

За даними видання Yahoo, лате з цибулею є частиною так званої "темної кухні": кулінари створюють рецепти, щоб випробувати на міцність органи чуттів. Завдяки нового тренду у континентальному Китаї з’явилось чимало химерних рецептів приготування кави.

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