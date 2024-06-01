Настоящий бунт: мужчины устроили драку во время поминок в британском пабе (фото)

На фоне эмоциональных возбуждений после посещения поминок в пабе произошла ссора двух семей. Вражда между ними продолжается с октября 2020 года.

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36-летнего Дуги Джойса и его 27-летнего брата Тома Джойса приговорили к тюремному заключению из-за насильственных беспорядков после происшествия в винном пабе в Манчестере, которое длилось около получаса. Об этом информирует Daily Star.

Происшествие случилось, когда две семьи, которые путешествовали, поссорились в пабе из-за эмоционального возбуждения.

Члены семей Джойс и Доэрти присутствовали на поминках в Коллигерсте, когда в пабе Vine случилось ужасное событие. 36-летний Дуги Джойс и его 27-летний брат Том Джойс попали в тюрьму из-за бунта после беспорядков, которые длились около получаса.

Коронный суд Манчестера заслушал шокирующий инцидент, который привел к тому, что двое членов семьи Догерти оказались в больнице после того, как они получили "значительные травмы". Две семьи посетили паб в рамках поминок после смерти двух молодых людей из странствующего сообщества. Это последний эпизод длительной вражды между семьями. Прокуроры рассказали, как конфликт начался в 17 часов в пятницу, 2 октября 2020 года.

Вайн Паб

При этом сообщается, что кадры из паба показали признаки конфликта и словесной перепалки, прежде чем она переросла в насилие примерно через 20 минут, когда две группы примерно из 10 молодых людей сформировали отдельные группы.

В один момент Том Джойс схватил в пабе бутылку пива и разбил ее, прежде чем взять в руки. Когда произошел инцидент, Том Джойс продолжал держать бутылку, а когда началась драка, он ударил ею по лицу члена семьи Доэрти. Его "покрыло большим количеством крови", поскольку тогда на Джойса напали другие.

Пострадавших посадили в автомобиль и доставили в Манчестерскую королевскую больницу. Они отказались давать показания полиции, и в следующем году обоих братьев Джойс допросили, однако они на это ответили "без комментариев".

Тома Джойса приговорили к 22 месяцам заключения, а Дуги — к 13 месяцам. Половину наказания оба будут отбывать за решеткой. При этом Дуги уже отбывал 19-месячный срок заключения за тяжкие телесные повреждения после нападения на 78-летнего мужчину в пабе в Северном квартале.

Напомним, что в июле 2023 года скромный паб в Англии назвали самым труднодоступным рестораном в мире. Чтобы получить здесь столик, нужно прождать четыре года.

Также в апреле 2024 года Дэвид Вустер, владелец паба в городе Сент-Олбанс, что в британском графстве Гартфордшир, попал в скандал из-за противоречивой вывески на входе в заведение — "Dog Friendly, Child Free".