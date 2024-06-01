Справжній бунт: чоловіки влаштували бійку під час поминок у британському пабі (фото)

На фоні емоційних збуджень після відвідин поминків в пабі відбулася сварка двох родин. Ворожнеча між ними триває з жовтня 2020 року.

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36-річного Дугі Джойса і його 27-річного брата Тома Джойса засудили до тюремного ув'язнення через насильницькі заворушення після пригоди у винному пабі в Манчестері, яка тривала близько пів години. Про це інформує Daily Star.

Подія трапилася, коли дві родини, які подорожували, посварилися в пабі через емоційне збудження.

Члени сімей Джойс і Доерті були присутні на поминках у Коллігерсті, коли в пабі Vine трапилася жахлива подія. 36-річний Дугі Джойс і його 27-річний брат Том Джойс потрапили до тюрми через бунт після заворушень, які тривали близько пів години.

Коронний суд Манчестера заслухав шокуючий інцидент, який призвів до того, що двоє членів родини Догерті опинилися у лікарні після того, як вони отримали "значні травми". Дві сім’ї відвідали паб у рамках поминок після смерті двох молодих людей із мандрівної спільноти. Це останній епізод тривалої ворожнечі між родинами. Прокурори розповіли, як конфлікт почався о 17 годині у п'ятницю, 2 жовтня 2020 року.

Вайн Паб

При цьому повідомляється, що кадри з пабу показали ознаки конфлікту та словесної перепалки, перш ніж вона переросла в насильство приблизно через 20 хвилин, коли дві групи приблизно з 10 молодих людей сформували окремі групи.

В один момент Том Джойс схопив у пабі пляшку пива і розбив її, перш ніж взяти в руки. Коли стався інцидент, Том Джойс продовжував мати пляшку, а коли почалася бійка, він вдарив нею по обличчю члена родини Доерті. Його "вкрило великою кількістю крові", оскільки тоді на Джойса напали інші.

Постраждалих посадили в автомобіль і доставили в Манчестерську королівську лікарню. Вони відмовилися давати свідчення поліції, і наступного року обох братів Джойс допитали, однак вони на це відповіли "без коментарів".

Тома Джойса засудили до 22 місяців ув'язнення, а Дугі — до 13 місяців. Половину покарання обидва відбуватимуть за ґратами. При цьому Дугі вже відбував 19-місячний термін ув'язнення за тяжкі тілесні ушкодження після нападу на 78-річного чоловіка в пабі в Північному кварталі.

Нагадаємо, що у липні 2023 року скромний паб в Англії назвали найбільш важкодоступним рестораном у світі. Щоб отримати тут столик, потрібно прочекати чотири роки.

Також у квітні 2024 року Девід Вустер, власник пабу в місті Сент-Олбанс, що у британському графстві Гартфордшир, потрапив у скандал через суперечливу вивіску на вході у заклад — "Dog Friendly, Child Free".