"Жуткое место": в США женщина возле старого кладбища заметила "лицо призрака" (видео)

Эма Пендлтон поделилась жутким открытием со своими подписчиками. Некоторые пользователи сети утверждают, что в этом месте паранормальные явления связаны с конкретным надгробием.

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Жительница США Эма Пендлтон заявила, что заметила на Google Maps "призрака", появляющегося возле старого кладбища. Она опубликовала в социальной сети соответствующее видео, которое вызвало большой ажиотаж, сообщает Мirror.

Женщина утверждает, что увидела лицо "призрака" в Street View. По ее словам, это "жуткое место" находится возле дороги, которая проходит вдоль кладбища, "населенного привидениями".

"Я думаю, что, возможно, я только что нашла привидение или первое привидение на Картах Google. Погуглите "Кладбище Гилсон". Это историческое место в Нэшуа, штат Нью-Гэмпшир; по слухам, здесь обитают привидения. Зайдите в "Просмотр улиц", сделайте обзор на 360 градусов и прогуляйтесь по дороге. Взгляните сами", — прокомментировала свой ролик Пендлтон.

В ролике, когда Эма сосредотачивает фокус на каменных стенах, можно увидеть жуткую фигуру. Увеличивая масштаб, она показывает нечто похожее на голову и туловище мужчины средних лет. Призрачное видение появляется прямо над стенами, между листьями кустарника.

Местные СМИ сообщают, что на небольшом участке на северо-востоке США неоднократно видели призраков. Поступали сообщения о светящихся огнях, странных шарах и тумане, скатывающемся из ниоткуда в этом месте. Люди утверждают, что видели женщину в белом платье и даже ребенка, бродившего по кладбищу и вокруг него. Другие утверждают, что слышали крики и даже чувствовали, что их толкнули. Некоторые предполагают, что эти "явления связаны с конкретным надгробием, могилой ребенка", в которой, по словам Эми, есть "пулевое" отверстие.

Клип вызвал настоящий переполох. В комментариях некоторые люди утверждают, что они также стали свидетелями паранормальной активности: "Так называют хранителя могилы. Он очень быстрый. У меня есть многолетние доказательства", "Это мой 16-й кузен, Гектор!", "Жутко".

Но другие авторы более скептически отнеслись к изображению "привидения": "Это всего лишь лист", "Вы можете увидеть нечто подобное выше".

Напомним, 30 мая сообщалось, что в Британии начали исчезать призраки, их хотят "перезарядить".