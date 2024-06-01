"Моторошне місце": у США жінка біля старого кладовища помітила "обличчя привида" (відео)

Ема Пендлтон поділилася моторошним відкриттям зі своїми підписниками. Деякі користувачі мережі стверджують, що в цьому місці паранормальні явища пов'язані з конкретним надгробком.

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Мешканка США Ема Пендлтон заявила, що помітила на Google Maps "примару", яка з'являється біля старого кладовища. Вона опублікувала в соціальній мережі відповідне відео, яке викликало великий ажіотаж, повідомляє Мirror.

Жінка стверджує, що побачила обличчя "привида" у Street View. За її словами, це "моторошне місце" розташоване біля дороги, яка проходить уздовж кладовища, "населеного привидами".

"Я думаю, що, можливо, я щойно знайшла привида або першого привида на Картах Google. Погугліть "Кладовище Гілсон". Це історичне місце в Нешуа, штат Нью-Гемпшир; за чутками, тут мешкають привиди. Зайдіть у "Перегляд вулиць", зробіть огляд на 360 градусів і прогуляйтеся дорогою. Погляньте самі", — прокоментувала свій ролик Пендлтон.

У ролику, коли Ема зосереджує фокус на кам'яних стінах, можна побачити моторошну фігуру. Збільшуючи масштаб, вона показує щось схоже на голову і тулуб чоловіка середніх років. Примарне видіння з'являється просто над стінами, між листям чагарнику.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на невеликій ділянці на північному сході США неодноразово бачили привидів. Надходили повідомлення про вогні, що світяться, дивні кулі і туман, що скочується з нізвідки в цьому місці. Люди стверджують, що бачили жінку в білій сукні і навіть дитину, яка бродила кладовищем і навколо нього. Інші стверджують, що чули крики і навіть відчували, що їх штовхнули. Деякі припускають, що ці "явища пов'язані з конкретним надгробком, могилою дитини", у якій, за словами Емі, є "кульовий" отвір.

Кліп викликав справжній переполох. У коментарях деякі люди стверджують, що вони також стали свідками паранормальної активності: "Так називають хранителя могили. Він дуже швидкий. У мене є багаторічні докази", "Це мій 16-й кузен, Гектор!", "Моторошно".

Але інші автори більш скептично поставилися до зображення "привида": "Це всього лише аркуш", "Ви можете побачити щось подібне вище".

Нагадаємо, 30 травня повідомлялося, що в Британії почали зникати привиди, їх хочуть "перезарядити".