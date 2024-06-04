Мать в оппозиции к сыну: в селе с 46 жителями за власть на выборах борются 30 кандидатов

Несмотря на ожесточенное политическое противостояние, семья уверяет, что это не влияет на их отношения.

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В живописном селе Ингрия, расположенном неподалеку от Турина (Италия), развернулась необычная политическая драма: на местных выборах баллотируется около двух третей жителей — 30 из 46 человек (еще 26 зарегистрировались для голосования за границы). Это привело к тому, что среди кандидатов во враждебных лагерях оказались даже мать с сыном. Об этом пишет издание The Guardian.

42-летний Игорь Де Сантис, чей дед руководил Ингрией в течение 30 лет, возглавляет администрацию с 2009 года. Готовясь к борьбе за четвертый срок, он ожидал конкуренции с 70-летним Ренато Полетто. Однако настоящим сюрпризом для мэра стало то, что к оппозиционному лагерю примкнула его родная мать — Милена Кросассо, которая на выборах нового совета 8-9 июня претендует на должность депутата.

"Я просил маму присоединиться ко мне, но увидев, что список Полетто состоит преимущественно из женщин, она решила пойти с ними", — пояснил Де Сантис.

Несмотря на ожесточенное политическое противостояние, семья уверяет, что это не повлияет на их отношения.

"И я, и мой сын хотим лучшего для нашей общины. Это возможность выразить женский взгляд, не ослабляя семейные связи", — заявила Кросассо.

К слову, поселок Ингрия, расположенный в долине Соана, сталкивается с типичными для горных населенных пунктов проблемами: депопуляцией, сложностью предоставления некоторых услуг и трудностями с уборкой снега зимой. Однако с 2022 года, когда этот живописный уголок признали одним из самых красивых сел Италии, добавились еще одни хлопоты — наплыв туристов со всего мира.

Поселок Ингрия расположен в долине Соана Фото: tripadvisor

"Произошел невероятный всплеск, и мы должны с этим справиться. Наша главная цель — сохранить красоту Ингрии", — подчеркнул мэр, который остается оптимистично настроенным относительно своих шансов на победу.

Напомним, ранее Фокус писал, что небольшой остров у берегов Панамы медленно погружается в море, вынуждая местное население переехать на материк. Около 300 семей собирают свои вещи, готовясь к кардинальным переменам.

Кроме того, жилой массив Парк Клун в Великобритании, который называют "вторым Чернобылем", почти полностью заброшен. Когда-то это был промышленный центр, где жили судостроители. Однако сейчас большинство местных жителей выезжают.