Меньше есть, больше зарабатывать: людям предлагают 140 000 долларов за похудение

Поскольку желающих принять участие в программе очень много, компания Insta360 предоставила приоритетную квоту тем, кто страдает ожирением.

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Китайская компания Insta360, базирующаяся в Шэньчжэне, перечислила почти миллион юаней (140 000 долларов США) в фонд для поощрения своих сотрудников к похудению. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Инициатива похожа на тренировочный лагерь для похудения: организаторы выбирают 30 работников для прохождения трехмесячного курса для снижения веса. На сегодня состоялось пять наборов, которые помогли 150 работникам в целом сбросить 800 кг.

Поскольку желающих принять участие в программе очень много, компания предоставила приоритетную квоту тем, кто страдает ожирением.

В каждом лагере участники делятся на три группы, две из которых состоят из 10 человек, а третья — из пяти. Каждую неделю их взвешивают, и в зависимости от достигнутого результата вознаграждают премиями в размере 400 юаней (55 долларов США) за каждые 0,5 кг, которые потеряла группа. Если кто-то наоборот набирает вес, то выплаты не получает никто, к тому же на каждого накладывается штраф в размере 500 юаней.

"После похудения я в хорошей форме. Мой подбородок стал более острым, а живот уменьшился. Чувствую, что стал намного легче", — рассказывает участник программы.

Участники программы Фото: SCMP

В социальных сетях сотрудников компании Insta360 похвалили за эту замечательную инициативу.

"Это просто сказочная компания. Хотела бы я там работать", — написала одна из интернет-обозревательниц на Weibo.

"Я бегал бы по 10 км каждый день. Компания обанкротится с таким сотрудником", — пошутил другой.

Напомним, ранее Фокус писал о 50-летней Джо Герли из городка Гарлоу, которая избавилась от 63 кг лишнего веса после того, как отказалась лишь от одного напитка.

А вот Зак Манси сбросил более 180 кг за три года. Врачи сказали американцу, когда ему было всего 20 лет, что он может не дожить до своего 25-летия. С весом 317,5 килограмма мужчина был прикован к инвалидной коляске.

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