Менше їсти, більше заробляти: людям пропонують 140 000 доларів за схуднення

Оскільки охочих взяти участь у програмі дуже багато, компанія Insta360 надала пріоритетну квоту тим, хто страждає на ожиріння.

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Китайська компанія Insta360, що базується в Шеньчжені, перерахувала майже мільйон юанів (140 000 доларів США) у фонд для заохочення своїх співробітників до схуднення. Про це пише видання South China Morning Post.

Ініціатива схожа на тренувальний табір для схуднення: організатори обирають 30 працівників для проходження тримісячного курсу задля зниження ваги. На сьогодні відбулося п'ять наборів, які допомогли 150 працівникам загалом скинули 800 кг.

Оскільки охочих взяти участь у програмі дуже багато, компанія надала пріоритетну квоту тим, хто страждає на ожиріння.

У кожному таборі учасники діляться на три групи, дві з яких складаються з 10 осіб, а третя — з п'яти. Щотижня їх зважують, і залежно від досягнутого результату винагороджують преміями в розмірі 400 юанів (55 доларів США) за кожні 0,5 кг, які втратила група. Якщо хтось навпаки набирає вагу, то виплати не отримує ніхто, до того ж на кожного накладається штраф у розмірі 500 юанів.

"Після схуднення я в гарній формі. Моє підборіддя стало більш гострим, а живіт зменшився. Відчуваю, що став набагато легшим", — розповідає учасник програми.

Учасники програми Фото: SCMP

У соціальних мережах співробітників компанії Insta360 похвалили за цю чудову ініціативу.

"Це просто казкова компанія. Хотіла б я там працювати", — написала одна з інтернет-оглядачок на Weibo.

"Я бігав би по 10 км щодня. Компанія збанкрутує з таким співробітником", — пожартував інший.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 50-річну Джо Герлі з містечка Гарлоу, яка позбулася 63 кг зайвої ваги після того, як відмовилася лише від одного напою.

А от Зак Мансі скинув понад 180 кг за три роки. Лікарі сказали американцю, коли йому було всього 20 років, що він може не дожити до свого 25-річчя. Із вагою 317,5 кілограма чоловік був прикутий до інвалідного візка.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.