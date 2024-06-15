"Это пугает": рыбак нашел жуткую улыбающуюся рыбу-монстра во время ночного путешествия (фото)

Жуткая на вид рыба-монстр, скрывающаяся в воде, испугала рыбака.

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После ночной рыбалки Джо О'Рарусси встретил двух рыб, глазевших на него из-под мутного океана в лодке в Мату-Гросу, Бразилия. Существа показались очень большими, с необычными лицами. Джо рассказал, что у рыбы светящиеся глаза и что-то похожее на улыбку, которая все время была прикована к нему. Об этом пишет издание Мirror.

Даже после того, как Джо бросил пойманную им рыбу в воду, по его словам, "рыба-монстр" осталась совершенно неподвижной и продолжала угрожающе смотреть в ответ.

По данным Мирового аквариума Далласа, рыба арапайма "должна всплывать каждые 10–20 минут, чтобы подышать воздухом, издавая громкий, характерный глоток, что делает ее легкой добычей для рыбаков".

Арапаймы родом из Южной Америки и они очень большие. У арапайм есть жабры, и они могут брать кислород из воды, но они также могут извлекать кислород из воздуха. Известно, что эти существа располагаются вблизи поверхности, чтобы глотать воздух.

Рыбак был в шоке: "Почему они улыбаются? Это очень пугает".

Рыбак нашел жуткую улыбающуюся рыбу-монстра во время ночного путешествия

Напомним, что 7 марта сообщалось, что ученые из компании Colossal Biosciences пытаются воскресить вымершего мамонта и совершили прорыв.

Также сообщалось, что в феврале 2024 года на мамонтовой стоянке нашли самую древнюю бусину в Америке.