"Зло везде": мужчина после посещения заброшенной больницы сделал ужасную находку (фото)

Только очень смелый или очень глупый исследователь решился бы попасть в заброшенную больницу, где не только есть призрак, но и есть довольно хитрый пол.

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В Великобритании местный исследователь после посещения жуткой заброшенной больницы назвал это место настолько жутким, что даже полицейские не решаются войти внутрь. Об этом пишет The Sun.

Во время осмотра заброшенной больницы Минвуд-Парк в Лидсе охотник за привидениями заметил полицейский фургон, который осматривал место происшествия. "Полиция остановилась на улице, они увидели, как я стою там, снимая дрон", — сказал он.

Моксли почувствовал, что офицеры не очень хотели присоединиться к нему в жуткой бывшей больнице. "Полицейский даже не подошел, чтобы спросить, что мы делаем, он буквально просто посидел и уехал", — добавил он и предположил, что у них, возможно, была веская причина держаться в стороне.

Это в свое время грандиозное здание, построенное в 1760-х годах, в 1919 году превратили в дом для людей с недостатками обучения. Рассказы о строгом режиме и суровых наказаниях за мелкие ошибки поступали от тех, кому не посчастливилось попасть туда.

И персонал, и жильцы шепотом говорили о том, что поздней ночью видели призрачную "серую леди", которая преследовала парадную лестницу особняка. Сам Моксли считал, что он услышал эхо шагов и, возможно, звуки женского платья, исследуя полуразрушенный зал, пишет издание

Заброшенная больница в Минвуд-Парк в Лидсе

Моксли, вооружившись высокотехнологичным приложением для смартфона с датчиками для перевода экологических сигналов в слова, держал ужасное сообщение. "Зло везде" звучало в телефоне тогда, когда он пробирался по одному из многих темных коридоров.

Однажды Моксли во время использования приложения "Spirit Talker", услышал ужасные слова: "Я рядом с тобой", когда он объяснял, что испытывает сильный страх в одной комнате. При этом жуткий голос приказал ему провести раскопки в определенном месте. Но кто-то другой, казалось, получил то же направление, поскольку в одной стене были вырыты начала дыры.

Паранормальное приложение для смартфона намекнуло, что что-то или кто-то может находиться под полом. Доски были настолько пронизаны сыростью и мокрицей, что они не были особенно безопасными, и казалось, будто какая-то сверхъестественная сущность предупреждала Моксли о неизбежной опасности обрушения пола.

Его друг, который перемещался вдоль другой части большого поместья, рассказал о своих жутких переживаниях. "Внутри, бесспорно, есть что-то, что преследует это место", — сказал Моксли.

Напомним, что в марте 2024 года 24-летняя городская исследовательница Габби из США посетила заброшенную психиатрическую больницу вместе со своим 25-летним парнем Сонни и их другом Дэном. Они пришли в ужас от того, что увидели внутри.

Также в январе 2024 года исследователь из Миннесоты обошел заброшенное здание, где нашел неприятности. В одно мгновение мужчина почувствовал, как что-то невидимое начало приближаться к нему.