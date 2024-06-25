В горле мужчины начали расти волосы: врачи говорят, что это из-за курения (фото)

Пациент обратился к врачам с жалобами на хриплый голос, затрудненное дыхание и хронический кашель.

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52-летний мужчина из Австрии, который в течение 30 лет выкуривал по пачке сигарет в день, столкнулся с редким осложнением — у него в горле начали расти волосы. Об этом пишет издание Daily Mail.

Пациент обратился к врачам с жалобами на хриплый голос, затрудненное дыхание и хронический кашель. Его сразу отправили на специальную процедуру, чтобы провести маленькую камеру по дыхательным путям. Таким образом удалось обнаружить несколько волосков, которые росли с того участка горла, где мужчине когда-то делали операцию (пересаживали кожу из уха).

У мужчины выросли волосы в горле Фото: Daily Mail

Волосы удалили, но они и в дальнейшем продолжали отрастать, поэтому австриец каждый раз повторно обращался за помощью в течение многих лет. Расстройство удалось вылечить только после того, как он бросил курить и решился на эндоскопическую аргоноплазменную коагуляцию — сжигание корня, из которого растут волосы.

По словам экспертов, в медицинской литературе описано лишь несколько подобных случаев. Причины заболевания до сих пор не изучены, однако врачи утверждают, что в этом случае рост был спровоцирован именно курением, что может вызывать воспаление тканей в горле и приводить к превращению стволовых клеток в волосяные фолликулы.

"Мы предполагаем, что рост волос в горле был спровоцирован именно вредной привычкой", — резюмировали авторы статьи в научном журнале American Journal of Case Reports.

Врачи обнаружили несколько волосков, которые росли из того участка горла, где мужчине когда-то делали операцию Фото: Daily Mail

Напомним, ранее Фокус писал, что 6-летняя девочка Харлоу Гарднер из городка Портсмут (графство Гемпшир, Великобритания) борется с генетическим заболеванием, которое считается единственным в своем роде — врачи не знают ни одного случая в мире, когда у пациента подтвердился бы аналогичный диагноз.

А вот 25-летняя мать-одиночка Стейси А'Хирн из Блэквуда, что в Великобритании, вынуждена фактически круглосуточно следить за своей 3-летней дочерью Винтер, которая страдает от редкого расстройства, из-за чего пытается съесть несъедобные вещи.

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