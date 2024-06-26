Подойдет даже для "кислятины": популярный блогер показал лайфхак с красным вином (видео)

Оказалось, что лайфхаку уже 100 лет, но ценители вин до сих пор называют его "преступлением".

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Если вам надоело выливать красное вино из-за его слишком кислого вкуса, послушайте, как появился вирусный лайфхак, который обещает превратить любое плохое вино в приятный напиток. И хотя о лайфхаке рассказали в TikTok и Instagram – ему уже больше ста лет. Об этом пишет Mirror.

Нет ничего более разочаровывающего в жизни, чем купить бутылку вина и обнаружить, что оно по вкусу напоминает настоящий уксус – мы все сталкивались с этим. Но если выливать целую бутылку вина не хочется, что в соцсетях стал вирусным лайфхак, который обещает даже откровенную кислятину превратить в приятный напиток.

Как в случае с большинством трендов TikTok и Instagram, лайфхак не нов, а скорее открывается совершенно новым поколением людей. Однако, хотя многие были поражены этим трюком, некоторые сочли это "преступлением" против алкоголя.

Лайфхак по превращению кислого красного вина в напиток под названием Kalimotxo существует с 1920-х годов, возникнув в районе Старого порта Альгорты, прибрежного города в баскском регионе Испании. Он состоит из красного вина и колы.

История такова: когда организаторы фестиваля обнаружили, что вино плохое, они добавили в него колу, чтобы спасти его. Они думали, что добавление чего-нибудь сладкого в кислую жидкость сделает вкус приятней и оказались правы.

Пользователь Golden Hive Mead, блогер из TikTok, объяснил, что все, что нужно, это красное вино и кока-кола в пропорции 50 на 50. И хотя они чувствовал себя "преступником", разбавляя вино, в итоге получилось неплохо, особенно, если добавить в коктейль лед.

"Давайте попробуем это на вкус. На самом деле это было на удивление хорошо, и я понимаю шумиху. Это немного напоминает мне фруктовый ром. Но обязательно попробуйте сами", — отметил блогер.

В комментариях мнения разделились. Один человек написал: "Я работал барменом, и это довольно распространенный напиток. Вы пробовали лимонад и пиво? Это называется "шенди". Это тоже немного дико, но вкусно".

А другие сказали, что если вино кажется вам слишком кислым, то лучше просто от него отказаться, чем портить колой и прочими добавками.

Тем временем пользователь Instagram Cocktails поделился похожим видео: "Кислое превращается в вау-напиток". В их ролике показано, как в стакан красного вина вместо колы добавляют столовую ложку сахара, и результаты, по-видимому, очень похожи.

Напомним, ранее Фокус писал, что подавать к красному вину.