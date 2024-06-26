Підійде навіть для "кислятини": популярний блогер показав лайфхак із червоним вином (відео)

Виявилося, що лайфхаку вже 100 років, але поціновувачі вин досі називають його "злочином".

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Якщо вам набридло виливати червоне вино через його занадто кислий смак, послухайте, як з'явився вірусний лайфхак, який обіцяє перетворити будь-яке погане вино на приємний напій. І хоча про лайфхак розповіли в TikTok та Instagram — йому вже понад сто років. Про це пише Mirror.

Немає нічого більш розчаровуючого в житті, ніж купити пляшку вина і виявити, що воно за смаком нагадує справжній оцет — ми всі стикалися з цим. Але якщо виливати цілу пляшку вина не хочеться, що в соцмережах став вірусним лайфхак, який обіцяє навіть відверту кислятину перетворити на приємний напій.

Як у випадку з більшістю трендів TikTok і Instagram, лайфхак не новий, а скоріше відкривається абсолютно новим поколінням людей. Однак, хоча багато хто був вражений цим трюком, дехто визнав це "злочином" проти алкоголю.

Лайфхак із перетворення кислого червоного вина на напій під назвою Kalimotxo існує з 1920-х років, виникнувши в районі Старого порту Альгорти, прибережного міста в баскському регіоні Іспанії. Він складається з червоного вина і коли.

Історія така: коли організатори фестивалю виявили, що вино погане, вони додали в нього колу, щоб врятувати його. Вони думали, що додавання чогось солодкого в кислу рідину зробить смак приємнішим і мали рацію.

Користувач Golden Hive Mead, блогер з TikTok, пояснив, що все, що потрібно, це червоне вино і кока-кола в пропорції 50 на 50. І хоча він почувався "злочинцем", розбавляючи вино, у підсумку вийшло непогано, особливо, якщо додати в коктейль лід.

"Давайте спробуємо це на смак. Насправді це було напрочуд добре, і я розумію галас. Це трохи нагадує мені фруктовий ром. Але обов'язково спробуйте самі", — зазначив блогер.

У коментарях думки розділилися. Одна людина написала: "Я працював барменом, і це досить поширений напій. Ви пробували лимонад і пиво? Це називається "шенді". Це теж трохи дико, але смачно".

А інші сказали, що якщо вино здається вам занадто кислим, то краще просто від нього відмовитися, ніж псувати колою та іншими добавками.

Тим часом користувач Instagram Cocktails поділився схожим відео: "Кисле перетворюється на вау-напій". У їхньому ролику показано, як у склянку червоного вина замість коли додають столову ложку цукру, і результати, мабуть, дуже схожі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що подавати до червоного вина.