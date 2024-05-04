Закуски на великодній стіл: що подавати до червоного вина і до кагору

Правильно підібрані закуски допомагають розкритися букету червоного вина. Тим паче, що на Великдень прийнято подавати саме червоне вино — кагор.

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Підбір закусок до вина — це ціле мистецтво. І хоча ви можете доповнити смак червоного вина будь-якою своєю улюбленою стравою, є кілька правил, які допомагають напою розкритися. А ви отримуєте максимальну насолоду. Фокус розповість, які закуски подати до червоного вина. І особливо до кагору, що актуально, адже 5 травня віряни відзначають Великдень, а кагор традиційно подають на стіл цього дня.

Закуски до червоного вина

Закуски до червоного вина Фото: Pexels

Ідеально смак червоного вина доповнюють такі закуски, як сири з сильним ароматом, в'ялені ковбаси, або червоне м'ясо.

Сири з пліснявою. Горгонзола або Рокфор.

Італійські ковбаси та хамон.

В'ялена яловичина.

Свіжі овочі з дип-соусом.

Фрукти. Груші, яблука, виноград, інжир.

Горіхи. Подавайте їх із твердим витриманим сиром і медом.

Якщо хочете чогось більш вишуканого, і у вас є час на готування, то спробуйте приготувати стейк із яловичини або ягняти, паштет із м'яса.

Закуски до напівсолодкого червоного вина

Напівсолодке червоне вино добре поєднується із солодкими фруктами, десертами та темним шоколадом. Підійдуть сири з пліснявою та в'ялене м'ясо і ковбаси.

Закуски до червоного сухого вина

Сухе червоне вино чудово поєднується з жирними і пікантними стравами: стейки, сири, оливки, хамон, італійські в'ялені ковбаси. З основних страв підійдуть спагеті з м'ясним соусом, різотто і піца.

Що подавати до кагору?

Кагор, який отримав свою назву від однойменного французького міста, здавна використовують під час церковних обрядів. Тож його друга назва — церковне вино. Його традиційно подають до столу на Великдень. І кагор чудово поєднується з м'ясними стравами, м'ясними закусками і паштетами. Подають кагор і до десертів.

Рекомендується пити кагор невеликими ковтками, щоб оцінити його багатий оксамитовий смак.

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