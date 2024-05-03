Найкращі закуски до білого вина: що подати на святковий стіл

Великий піст скоро закінчується, і у Великодню неділю вже можна буде і пити, і насолоджуватися святковими стравами. Що найкраще поєднується з білим вином?

Related video

Негласне суперництво між любителями білих і червоних вин не закінчиться ніколи. Але біле найчастіше обирають влітку, бо воно здається свіжішим і легшим порівняно з більш насиченим червоним. Фокус розповість, як підібрати ідеальну закуску до білого вина.

Біле вино є вишуканим напоєм, який ідеально підходить для свят, побачень і просто спокійного вечора за улюбленим серіалом. Але просто так смакувати напій здається нудним, тож зазвичай на стіл ставлять закуски. Що ж підійде до білого вина?

Яка закуска підійде до білого вина

Сухе біле вино часто має свіжий і легкий смак. І є набір продуктів, які ідеально його доповнять.

Сири. Легкі сири, такі як козячий сир, брі або камамбер. Можна також подати фету та рікотту.

Морепродукти. Особливо добре з вином поєднуються креветки, устриці та лосось.

Фрукти. Яблука, груші та виноград добре поєднуються з вином і сирами.

Білий хліб або багет. Краще його трохи підсушити на сковорідці, або в духовці.

М'ясо кролика, телятина або м'ясо птиці.

Якщо хочете приготувати невеликі канапе як закуску, то спробуйте класичне поєднання козячого сиру та інжиру.

Канапе з козячим сиром та інжиром

Інгредієнти:

200 г козячого сиру;

4 плоди свіжого інжиру;

рідкий мед;

тости з білого хліба.

Наріжте козячий сир та інжири на невеликі шматочки, потім складіть їх на тости. І полийте медом перед подачею.

І пам'ятайте, щоб освіжити смакові відчуття, до вина подають нейтральні напої разом із закусками. Це може бути мінеральна вода без газу та сік.

Читайте також:

Салат з ікрою: готуємо яскраву та смачну страву на святковий стіл

Королівський полуничний джем: як приготувати варення, яке любила королева Єлизавета

Риба з молодою картоплею в духовці: родзинка пісного меню