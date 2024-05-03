Лучшие закуски к белому вину: что подать на праздничный стол
Великий пост скоро заканчивается, и в Пасхальное воскресение уже можно будет и пить и наслаждаться праздничными блюдами. Что лучше всего сочетается с белым вином?
Негласное соперничество между любителями белых и красных вин не закончится никогда. Но белое чаще всего выбирают летом, так как оно кажется более свежим и легким по сравнению с более насыщенным красным. Фокус расскажет, как подобрать идеальную закуску к белому вину.
Белое вино является изысканным напитком, которое идеально подходит для праздников, свиданий и просто спокойного вечера за любимым сериалом. Но просто так смаковать напиток кажется скучным, так что обычно на стол ставят закуски. Что же подойдет к белому вину?
Какая закуска подойдет к белому вину
Сухое белое вино часто имеет свежий и легкий вкус. И есть набор продуктов, которые идеально его дополнят.
- Сыры. Легкие сыры, такие как козий сыр, бри или камамбер. Можно также подать фету и рикотту.
- Морепродукты. Особенно хорошо с вином сочетаются креветки, устрицы и лосось.
- Фрукты. Яблоки, груши и виноград хорошо сочетаются с вином и сырами.
- Белый хлеб или багет. Лучше его немного подсушить на сковороде, или в духовке.
- Мясо кролика, телятина или мясо птицы.
Если хотите приготовить небольшие канапе в качестве закуски, то попробуйте классическое сочетание козьего сыра и инжира.
Канапе с козьим сыром и инжиром
Ингредиенты:
- 200 г козьего сыра;
- 4 плода свежего инжира;
- жидкий мед;
- тосты из белого хлеба.
Нарежьте козий сыр и инжиры на небольшие кусочки, затем сложите их на тосты. И полейте медом перед подачей.
И помните, чтобы освежить вкусовые ощущения, к вину подают нейтральные напитки вместе с закусками. Это может быть минеральная вода без газа и сок.
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