"Живой" мегаполис: жители Лондона были ошеломлены, заметив на улицах огромную змею (фото)

Возле туристического места в Лондоне заметили огромную змею. Выяснилось, что несмотря на устрашающие размеры, она вполне безобидна.

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Несмотря на то, что столица Великобритании — большой застроенный мегаполис, в нем по-прежнему много дикой природы: очень часто там можно увидеть белок, стаи голубей, услышать голоса лис, бегающих крыс размером с собаку. Однако даже самые выносливые лондонцы испугались, когда один из жителей рассказал, что во время утренней прогулки заметил огромную четырехфутовую змею, то есть примерно 1,2 метра длинной, пишет издание Mirror.

Лондонец поделился в социальной сети несколькими фотографиями очень здоровой на вид рептилии, подписав, что это безобидная эскулапова змея, то есть полоз семейства ужеобразных.

В комментарии свидетель также написал, что снимок сделан возле Риджентс-канала рядом с зоопарком. Кроме того, не похоже, что змея сбежала из зверинца, а является представителем дикой популяции, первых представителей которых владелец, не исключено, выпустил на свободу еще в 90-е годы, и они начали размножаться.

Несмотря на то, что змеи большие, они не ядовиты и довольствуются малым, поедая местных мышей, крыс, птиц и рептилий.

В комментариях пользователи отметили, что автор снимка, похоже, один из тех собачников, о которых пишут в газетах, что постоянно случайно натыкаются на самые ужасающие вещи.

"Думаю, я говорю за всех, когда говорю: "В Лондоне водятся гигантские гребаные змеи?!?", — шокирован один из жителей города.

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"Какого черта в Лондоне водится дикая популяция змей? Что за черт", — вторит ему другой.

Кроме того, лондонцы отметили, что автор явно преуменьшает длину змеи, где явственно прослеживается все 6 футов (примерно 1,8 м.), а не четыре, как заявлено.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Австралии жертвы укусов змей подвергают опасности медицинский персонал, принося рептилий с собой в больницу. Поэтому докторам приходится просить пациентов этого не делать.