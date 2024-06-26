"Живий" мегаполіс: жителі Лондона були приголомшені, помітивши на вулицях величезну змію (фото)

Біля туристичного місця в Лондоні помітили величезну змію. З'ясувалося, що попри страхітливі розміри, вона цілком нешкідлива.

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Незважаючи на те, що столиця Великої Британії — великий забудований мегаполіс, у ньому, як і раніше, багато дикої природи: дуже часто там можна побачити білок, зграї голубів, почути голоси лисиць, щурів розміром із собаку, що бігають. Однак навіть найвитриваліші лондонці злякалися, коли один із жителів розповів, що під час ранкової прогулянки помітив величезну чотирифутову змію, тобто приблизно 1,2 метра завдовжки, пише видання Mirror.

Лондонець поділився в соціальній мережі кількома фотографіями дуже здорової на вигляд рептилії, підписавши, що це неотруйна ескулапова змія, тобто полоз родини вужеподібних.

У коментарі свідок також написав, що знімок зроблено біля Ріджентс-каналу поруч із зоопарком. Крім того, не схоже, що змія втекла зі звіринця, а є представником дикої популяції, перших представників яких власник, не виключено, випустив на волю ще в 90-ті роки, і вони почали розмножуватися.

Попри те, що змії великі, вони не отруйні і задовольняються малим, поїдаючи місцевих мишей, щурів, птахів і рептилій.

У коментарях користувачі зазначили, що автор знімка, схоже, один із тих собачників, про яких пишуть у газетах, що постійно випадково натикаються на найжахливіші речі.

"Думаю, я говорю за всіх, коли кажу: "У Лондоні водяться гігантські довбані змії?!?!?", — шокований один із жителів міста.

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"Якого біса в Лондоні водиться дика популяція змій? Що за чорт", — вторить йому інший.

Крім того, лондонці зазначили, що автор явно применшує довжину змії, де виразно простежується всі 6 футів (приблизно 1,8 м.), а не чотири, як заявлено.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Австралії жертви укусів змій наражають на небезпеку медичний персонал, приносячи рептилій із собою в лікарню. Тому лікарям доводиться просити пацієнтів цього не робити.