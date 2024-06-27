"Духовное пробуждение": женщина воспитывает 3-летнюю дочь как ведьму (фото)

Бел Корбет духовно связана с природой и живет в гармонии с временами года и стихиями. Женщина хочет, чтобы ее дочь Аура делала то же самое.

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39-летняя Бел Корбет из Австралии рассказала, что воспитывает трехлетнюю дочь по имени Аура как ведьму. Об этом пишет The Mirror.

Женщина, которая сама считает себя ведьмой, говорит, что она духовно связана с природой и живет в гармонии с временами года и стихиями. Она хочет, чтобы ее дочь Аура делала то же самое.

Бел настаивает на том, что ее жизнь не состоит из остроконечных шляп и полетах на метле. Она старается проводить много времени с дочерью на природе и поощряет ее тягу к колоде Оракула. Каждый месяц мама и дочь очищают и заряжают энергией свои кристаллы под полной луной.

"Быть ведьмой — значит непредвзято относиться к вещам и понимать, что в жизни есть не только то, что мы видим глазами. Это не то, с чем вас знакомят в сказках, — это далеко от истины. Хотя я бы не отказалась жить в домике в лесу в окружении животных. Аура часто случайно берет в руки мои карты оракула и протягивает мне одну-две карты. Она любит сенсорные игры и приготовление зелий, собирает ракушки и камни, собирает цветы и клевер", — сказала австралийка.

В 2016 году Бел пережила "духовное пробуждение" Фото: Cover Images Маленька Аура играет с камнями Фото: Cover Images

В 2016 году Бел пережила "духовное пробуждение" и надеется, что остальные члены ее семьи примут это и будут гордиться. Кроме того, она стала настоящей находкой для друзей, интересующихся астрологией и экстрасенсорными явлениями.

"Моя мама поддерживает меня, она довольно духовная душа. Папа и братья иногда подшучивают надо мной, но это нормально, они уже привыкли к моим причудам и не удивляются, когда я сжигаю шалфей или дарю им кристалл то тут, то там", — добавила мама девочки.

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