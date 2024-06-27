"Духовне пробудження": жінка виховує 3-річну доньку як відьму (фото)

Бел Корбет духовно пов'язана з природою і живе в гармонії з порами року та стихіями. Жінка хоче, щоб її донька Аура робила те саме.

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39-річна Бел Корбет з Австралії розповіла, що виховує трирічну доньку на ім'я Аура як відьму. Про це пише The Mirror.

Жінка, яка сама вважає себе відьмою, каже, що вона духовно пов'язана з природою і живе в гармонії з порами року та стихіями. Вона хоче, щоб її донька Аура робила те саме.

Бел наполягає на тому, що її життя не складається з загострених капелюхів і польотів на мітлі. Вона намагається проводити багато часу з дочкою на природі та заохочує її потяг до колоди Оракула. Щомісяця мама і дочка очищають і заряджають енергією свої кристали під повним місяцем.

"Бути відьмою — означає неупереджено ставитися до речей і розуміти, що в житті є не тільки те, що ми бачимо очима. Це не те, з чим вас знайомлять у казках, — це далеко від істини. Хоча я б не відмовилася жити в будиночку в лісі в оточенні тварин. Аура часто випадково бере в руки мої карти оракула і простягає мені одну-дві карти. Вона любить сенсорні ігри та приготування зілля, збирає мушлі та каміння, збирає квіти та конюшину", — сказала австралійка.

У 2016 році Бел пережила "духовне пробудження" Фото: Cover Images Маленька Аура грається з камінням Фото: Cover Images

У 2016 році Бел пережила "духовне пробудження" і сподівається, що інші члени її сім'ї приймуть це і пишатимуться. Крім того, вона стала справжньою знахідкою для друзів, які цікавляться астрологією та екстрасенсорними явищами.

"Моя мама підтримує мене, вона досить духовна душа. Тато і брати іноді жартують наді мною, але це нормально, вони вже звикли до моїх примхмх і не дивуються, коли я спалюю шавлію або дарую їм кристал то тут, то там", — додала мама дівчинки.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець зупинився і розкритикував модницю посеред вулиці. Дівчина була схвильована і трохи ображена на випадкового перехожого. Відео їхньої зустрічі стало вірусним і набрало вже понад 42 мільйони переглядів.

Також стало відомо, що жінка витратила "цілий статок" на чоловіка у в'язниці. Аррогранс Вуд-Г'юстон зустріла свого чоловіка на ім'я Зайон на барбекю й одразу відчула, що він той самий. Тоді вона ще не знала, що він щойно вийшов із в'язниці і скоро знову туди повернеться.