Чего только не видели: шесть сестер побили мировой рекорд, прожив в общем 571 год (фото)

Чтобы подтвердить свой возраст и происхождение, родственницам пришлось собрать более 100 документов, среди которых свидетельства о рождении и браке.

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Шесть сестер из Миссури (США) побили мировой рекорд и попали в Книгу рекордов Гиннеса как долгожительницы с наибольшим общим возрастом — 571 год. Об этом говорится в эфире шоу "Доброе утро, Америка".

Сообщается, что Норме Джейкоб недавно исполнился 101 год, Лорен Коллмайер — 98, Максин Коул — 97, Дорис Гриффит — 94, Маргарет Нортон — 90, а Эльми Дженнингс — 88.

В интервью Коул рассказала, что идея подать заявку на установление рекорда принадлежит ее племяннику Дину, сыну старшей сестры Нормы.

"Он просто решил, что мы отвечаем всем требованиям, и занялся этим, чтобы довести дело до конца", — поделилась бабушка.

Для участия в конкурсе, чтобы подтвердить свой возраст и происхождение, родственницам пришлось собрать более 100 документов, среди которых свидетельства о рождении и браке, школьные аттестаты и фотографии.

Сестры-рекордсменки Фото: Courtesy Notley Hawkins

По словам госпожи Коул, они с сестрами выросли во время Великой депрессии, вместе пережили много важных событий и чего только не видели.

"Всегда были близки и сохранили прекрасные отношения. Кто-то со временем переехал в другие города, но мы до сих пор прекрасно ладим, постоянно общаемся, даже путешествуем вместе, в частности были в Вашингтоне", — говорит рекордсменка.

Рассказывая о том, как им удалось сохранить крепкую связь на протяжении стольких лет, долгожительница вспоминает о воспитании, влиянии родителей и религии.

"Нас приучили ходить в церковь, просили быть добрыми, всегда поддерживать и любить друг друга, чтобы не случилось. Мы стараемся это делать", — объясняет Коул и добавляет, что очень благодарна за возможность попасть в книгу рекордов, потому что это открыло для нее новый мир.

Напомним, ранее Фокус писал о 114-летней Элизабет Фрэнсис из Хьюстона, которая поделилась секретом долгой и счастливой жизни. Женщина родилась 25 июля 1909 года, за 11 лет до предоставления американкам избирательного права, и пережила две мировые войны, эпидемию испанского гриппа 1918 года и пандемию COVID-19.

Также мы рассказывали о ветеране Второй мировой войны Зане Вайте из американского штата Западная Вирджиния, которому недавно исполнилось 100 лет.