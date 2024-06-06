202 года на двоих: родственники рассказали о секретах долголетия самой старой пары в мире

По словам внучки 100-летнего Берни Литтмана, ее дедушка придерживается обычной диеты, а прежде любил виски и немного выпивал во время важных событий.

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Пара, чей общий возраст составляет 202 года, считается самой старой из ныне живущих в мире. Их родственники недавно связались с Книгой рекордов Гиннеса, чтобы подтвердить это. Об этом сообщает портал Today.

102-летняя жительница Филадельфии Марджори Фитерман 19 мая официально связала себя узами брака со своим 100-летним парнем Берни Литтманом. Пара познакомилась девять лет назад в доме престарелых.

Марджори Фитерман и Берни Литтман

Внучка Берни Сара Зичерман, которой 39 лет, рассказала журналистам, что, несмотря на то, что они были вместе почти десять лет, официальное бракосочетание стали обсуждать только после того, как Марджори упала и сломала ногу.

"Был такое ощущение: "Я не хочу жить без тебя", и тогда возникла мысль, почему бы не пожениться?" — поделилась женщина.

"Это было своего рода мгновенное решение. Сначала это воспринимали как шутку, но потом просто продолжили доводить дело до конца и предприняли все необходимые шаги", — объяснила она.

Марджори Фитерман и Берни Литтман

Марджори Фитерман и Берни Литтман Фото: Facebook

Чтобы сочетаться браком паре пришлось получить новое удостоверение личности с фотографией, поскольку срок действия их водительских прав истек.

Марджори Фитерман и Берни Литтман

Марджори Фитерман и Берни Литтман

Это была традиционная еврейская свадьбы в присутствии 10 самых близких членов семьи.

Внучка Сара также раскрыла некоторые секреты долголетия своего дедушки. По ее словам, поддержка остроты ума определенно пошла ему на пользу.

"Он инженер, поэтому всегда хотел разбираться в ситуациях", — объяснила она.

Берни оставался активным и участвовал в теннисных играх до тех пор, пока ему не исполнилось 80 лет.

Диета долгожителя

Внучка Берни Сара Зичерман

По словам внучки, ее дедушка есть обычные продукты. Прежде он любил виски и немного выпивал во время важных событий.

"Марджори также хорошо образована. Она была учительницей, а ее муж служил, поэтому ей приходилось много путешествовать. Она прожила три года в Японии", — рассказала внучка о новой жене деда.

Детей у Марджори не было, поэтому она символически усыновила двоих детей Берни, четырех внуков и девятерых правнуков.

Новобрачные невероятно оптимистичны, что прежде считалось чертой, связанной с долголетием.

"Они просто счастливы, когда проводят время вместе", — объяснила Сара.

По данным диетологов из HealthLine, есть 13 гастрономических привычек, которые помогают прожить дольше.

Отказ от переедания, употребление большего количества орехов, куркумы, овощей, физическая активность, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя.

Также советуется избегать хронического стресса, поддерживать круг общения и соблюдать режим сна.

Напомним, что самая старая женщина в мире, которой исполнилось 117 лет, согласилась на эксперимент, предложенный учеными.

Также сообщалось, что в прошлом году умерла самая "старая" женщина в мире. Ей было 129 лет. По словам Коку Истамбуловой, пережившей сталинские репрессии, ни один день не был в радость.