Самая старая женщина в мире, которой исполнилось 117 лет, согласилась на эксперимент ученых

Отличное состояние здоровья женщины в таком почтенном возрасте заинтересовало ученых. Они начали исследовать ее организм в поиске секретов долголетия.

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Самый старый человек в мире Мария Браньяс Морера отметила свой 117-й день рождения. Недавно рекордсменка согласилась на эксперимент ученых, чтобы раскрыть секрет долголетия, пишет Книга рекордов Гиннеса.

Мария официально стала самым старым живым человеком после смерти 118-летней французской монахини Люсиль Рандон в январе 2023 года. Несмотря на свой почтенный возраст, женщина ведет активный образ жизни, в частности регулярно публикует посты в социальной сети X (бывший Twitter).

"Доброе утро, мир. Сегодня мне исполняется 117 лет. Я прошла этот путь", — отметила Браньяс Морера в одном из последних сообщений, собрав огромное количество одобрительных реакций и комментариев.

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По словам сотрудников дома престарелых в Каталонии (Испания), где Мария проживает последние 23 года, у нее нет серьезных заболеваний, кроме незначительных проблем со слухом и передвижением.

Отличное состояние здоровья женщины в таком почтенном возрасте заинтересовало ученых. Они начали исследовать ее организм в поисках секретов долголетия.

"У нее абсолютно ясная голова. Мария помнит события с четырехлетнего возраста с удивительной ясностью и не имеет никаких сердечно-сосудистых заболеваний, типичных для пожилых людей. Очевидно, что сыграла свою роль генетика, ведь в ее семье есть долгожители, которым более 90 лет", — рассказал в интервью ABC ученый Манель Эстеллер.

Мария согласилась предоставить образцы своей слюны, крови и мочи для сравнения с анализами ее 80-летней дочери. Специалисты надеются, что изучение генов рекордсменки поможет создать препараты для лечения болезней, связанных со старением.

Рожденная в 1907 году в Сан-Франциско (США) Мария пережила пандемию испанского гриппа, две мировые войны и гражданскую войну в Испании. Женщина вышла замуж за каталонского врача Жоана Морета в 1931 году, родила троих детей и пережила своего единственного сына Августа. Она также имеет 11 внуков и 11 правнуков.

В 2020 году Браньяс Морера получила титул старейшего человека, пережившего коронавирус, но позже этот статус перешел к на три года старшей Люсиль Рандон.

Мария пережила пандемию испанского гриппа, две мировые войны и гражданскую войну в Испании. Фото: Supplied

Сейчас американка является 12-м самым старым человеком в истории и может подняться до пятого места, если проживет еще один год. Кстати, рекорд долголетия установила француженка Жанна Кальмент, которая прожила 122 года и 164 дня.

Напомним, ранее Фокус писал, что 114-летняя Элизабет Фрэнсис из Хьюстона, которая недавно официально стала самой старой американкой, поделилась секретом долгой и счастливой жизни. Женщина пережила две мировые войны, эпидемию испанского гриппа 1918 года и пандемию COVID-19.

Также мы рассказывали о ветеране Второй мировой войны Зане Уайта из американского штата Западная Вирджиния, которому недавно исполнилось 100 лет. Даже в таком солидном возрасте мужчина почти ежедневно завтракает и пьет любимый кофе в местном McDonald's. Именно там он и отпраздновал свой юбилей вместе с группой друзей и персоналом.