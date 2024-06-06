202 роки на двох: родичі розповіли про секрети довголіття найстарішої пари у світі

За словами онуки 100-річного Берні Літтмана, її дідусь дотримується звичайної дієти, а колись полюбляв віскі та трохи випивав під час важливих подій.

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Пара, чий загальний вік становить 202 роки, вважається найстарішою з нині живих у світі. Їхні родичі нещодавно зв'язалися з Книгою рекордів Гіннеса, щоб підтвердити це. Про це повідомляє портал Today.

102-річна мешканка Філадельфії Марджорі Фітерман 19 травня офіційно взяла шлюб зі своїм 100-річним бойфрендом Берні Літтманом. Пара познайомилася дев'ять років тому в будинку для літніх людей.

Марджорі Фітерман і Берні Літтман

Онука Берні Сара Зічерман, якій 39 років, розповіла журналістам, що, попри те, що вони були разом майже десять років, офіційне одруження почали обговорювати тільки після того, як Марджорі впала і зламала ногу.

"Було таке відчуття: "Я не хочу жити без тебе", і тоді виникла думка, чому б не одружитися?" — поділилася жінка.

"Це було свого роду миттєве рішення. Спочатку це сприймали як жарт, але потім просто продовжили доводити справу до кінця і зробили всі необхідні кроки", — пояснила вона.

Марджорі Фітерман і Берні Літтман

Марджорі Фітерман і Берні Літтман Фото: Facebook

Щоб поєднатися шлюбом парі довелося отримати нове посвідчення особи з фотографією, оскільки термін дії їхніх водійських прав закінчився.

Марджорі Фітерман і Берні Літтман

Марджорі Фітерман і Берні Літтман

Це було традиційне єврейське весілля в присутності 10 найближчих членів сім'ї. Внучка Сара також розкрила деякі секрети довголіття свого дідуся. За її словами, підтримка гостроти розуму безумовно пішла йому на користь.

"Він інженер, тому завжди хотів розбиратися в ситуаціях", — пояснила вона.

Берні залишався активним і брав участь у тенісних іграх доти, доки йому не виповнилося 80 років.

Дієта довгожителя

Внучка Берні Сара Зічерман

За словами онуки, її дідусь їсть звичайні продукти. Раніше він полюбляв віскі й трохи випивав під час важливих подій.

"Марджорі також добре освічена. Вона була вчителькою, а її чоловік служив, тому їй доводилося багато подорожувати. Вона прожила три роки в Японії", — розповіла внучка про нову дружину діда.

Дітей у Марджорі не було, тому вона символічно всиновила двох дітей Берні, чотирьох онуків і дев'ятьох правнуків. Молодята неймовірно оптимістичні, що раніше вважалося рисою, пов'язаною з довголіттям.

"Вони просто щасливі, коли проводять час разом", — пояснила Сара.

За даними дієтологів із HealthLine, є 13 гастрономічних звичок, які допомагають прожити довше.

Відмова від переїдання, вживання більшої кількості горіхів, куркуми, овочів, фізична активність, відмова від куріння і помірне вживання алкоголю. Також радиться уникати хронічного стресу, підтримувати коло спілкування і дотримуватися режиму сну.

Нагадаємо, що найстаріша жінка у світі, якій виповнилося 117 років, погодилася на експеримент, запропонований ученими.

Також повідомлялося, що торік померла "найстаріша" жінка у світі. Їй було 129 років. За словами Коку Істамбулової, яка пережила сталінські репресії, жоден день не був у радість.