Доля не могла звести раніше: найстаріша у світі пара одружилась після 100 років (фото)

Довгожителі познайомилися у 2014 році в коридорі будинку для людей похилого віку, бо жили на одному поверсі.

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100-річний Берні Літтман та 102-річна Марджорі Фітерман одружилися й тепер претендують на титул найстарішої пари у світі, яка уклала шлюб. Про це пише видання Bild.

"Ми все ще чекаємо на офіційне підтвердження, але вважаємо, що це рекорд Гіннеса — найстаріша пара, яка одружилася", — розповідає онука Берні Сара Січерман.

Попередній рекорд належить Дорін та Джорджу Кірбі з Англії, яким сумарно було 194 роки, коли вони одружилися у 2015 році. Берні та Марджорі перевершили їх на вісім років.

100-річний Берні Літтман та 102-річна Марджорі Фітерман одружилися Фото: Sarah Sicherman

Колись закохані в один час навчалися в Університеті Пенсильванії (США). Берні був інженером-початківцем, а Марджорі здобувала ступінь магістра. Однак доля тоді не звела їх разом.

"Вони познайомилися у 2014 році в коридорі будинку для людей похилого віку, бо жили на одному поверсі. Дуже швидко зрозуміли, що їм подобається проводити час разом — відвідували театр та музеї. Оскільки обидва прикуті до інвалідного візка, то їхнім улюбленим заняттям була гра в карти", — розповідає онука.

Перша дружина Берні померла два роки тому — пара була у шлюбі 65 років. Марджорі втратила свого першого чоловіка у 1999 році.

Після десяти років спільного життя довгожителі вирішили одружитися.

"Бо хотіли жити разом, але не могли порушити традицію", — додає Січерман.

Рабин Адам Волберг, який проводив церемонію, сказав: "Ви бачите двох людей, чиї посмішки свідчать про любов, якою вони насолоджуються в присутності один одного".

Після десяти років спільного життя довгожителі вирішили одружитися Фото: Sarah Sicherman Після десяти років спільного життя довгожителі вирішили одружитися Фото: Sarah Sicherman

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