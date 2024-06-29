Гигантская воронка поглотила часть футбольного поля, на котором часто играют дети (видео)

Огромная воронка образовалась в результате обвала в шахтах под футбольными полями.

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Гигантская воронка поглотила часть футбольного поля и большой осветительный столб в общественном парке Гордона Ф. Мура, расположенном в Олтоне, (штат Иллинойс, США). На этом газоне часто играет местные детские футбольные команды. Об этом пишет USA Today.

На видео, записанном службой безопасности Alton Parks & Recreation, показано как прямо по центру футбольного комплекса появляется огромная воронка.

"На поверхности все произошло сразу. Все поплыло. Один из наших фонарей находился прямо в центре дыры, и все исчезло", — рассказал Майкл Хейнс, директор Alton Parks & Recreation.

По словам чиновников, воронка образовалась в результате обвала в шахтах, расположенных примерно в 150 футах (чуть больше 45 метров) под полями три и четыре.

Воронка образовалась прямо посреди футбольного комплекса Фото: CBC News

Компания New Frontier Materials, управляющая рудниками, сообщила, что позднее в среду, 26 июня, в парк были направлены инженеры для оценки ущерба.

"Пострадавшая территория была оцеплена и останется закрытой в обозримом будущем, пока инспекторы и эксперты обследуют шахту и проведут ремонтные работы", — сообщил представитель компании.

По словам Хейнса, в результате провала, ширина которого составляет около 100 футов (30 метров), а глубина — 30 футов (9,1 метра), никто не пострадал.

Футбольные поля с искусственным покрытием, которые были установлены в рамках проекта стоимостью 1,2 миллиона долларов в 2018 году, останутся закрытыми в обозримом будущем.

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