Гігантська воронка поглинула частину футбольного поля, на якому часто грають діти (відео)

Величезна воронка утворилася внаслідок обвалу в шахтах під футбольними полями.

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Гігантська вирва поглинула частину футбольного поля і великий освітлювальний стовп у громадському парку Гордона Ф. Мура, розташованому в Олтоні, (штат Іллінойс, США). На цьому газоні часто грають місцеві дитячі футбольні команди. Про це пише USA Today.

На відео, записаному службою безпеки Alton Parks & Recreation, показано як прямо по центру футбольного комплексу з'являється величезна воронка.

"На поверхні все сталося одразу. Усе попливло. Один із наших ліхтарів знаходився прямо в центрі діри, і все зникло", — розповів Майкл Гейнс, директор Alton Parks & Recreation.

За словами чиновників, воронка утворилася внаслідок обвалу в шахтах, розташованих приблизно за 150 футів (трохи більше ніж 45 метрів) під полями три й чотири.

Воронка утворилася просто посеред футбольного комплексу Фото: CBC News

Компанія New Frontier Materials, що управляє копальнями, повідомила, що пізніше в середу, 26 червня, до парку було направлено інженерів для оцінки збитків.

"Постраждала територія була оточена і залишиться закритою в найближчому майбутньому, поки інспектори та експерти обстежать шахту і проведуть ремонтні роботи", — повідомив представник компанії.

За словами Гейнса, внаслідок провалу, ширина якого становить близько 100 футів (30 метрів), а глибина — 30 футів (9,1 метра), ніхто не постраждав.

Футбольні поля зі штучним покриттям, які були встановлені в рамках проєкту вартістю 1,2 мільйона доларів у 2018 році, залишаться закритими в найближчому майбутньому.

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