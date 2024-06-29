"Они жестоки": женщина утверждает, что ветеринар не дает ей проститься со своим котом

Хозяйка животного не может нормально проститься со своим любимчиком. Работники ветеринарной клиники не отдают ей прах кота, которого они лечили, пока она не выплатит им долг.

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Женщина была очень расстроена после того, как заявила, что ветеринар "держит ее кота в заложниках", потому что она не может оплатить счет за лечение. Пользовательница с ником Saitama поделились своей проблемой на сайте для родителей Mumsnet.

Потеря домашнего животного может проходить очень травматично. Одной женщине показалось, что она не может как следует погоревать по своему любимому коту, поскольку ветеринар отказывается отдавать ей его прах. Расстроенная женщина рассказала, что ее домашнее животное пришлось усыпить после проблем со здоровьем, но стоимость услуг была непомерной для нее.

Женщина объяснила, что она потратила тысячи фунтов в ветеринарной клинике, пытаясь поставить диагноз своему питомцу, и все ее платежи были своевременными до тех пор, пока его не пришлось усыпить.

"Теперь я должна 700 фунтов, я заплатила 350 фунтов из этой суммы и составила план выплат для остальной суммы в течении нескольких месяцев. Но ветеринары отказываются вернуть мне прах моего кота, пока не будет произведена полная оплата", — возмущается она.

Женщина сказала, что все ее сбережения были вложены в кота, и у нее ничего не осталось.

"Я уже много лет обслуживаю у ветеринаров других своих животных, всегда была хорошим клиентом, платила вовремя, никогда не пропускала приемы, и у них нет причин думать, что я просто заберу его прах и не заплачу, поскольку другие мои питомцы зарегистрированы там", — заявила она.

Иллюстративное фото Фото: Pikabu

Женщина объяснила, что пройдет четыре или пять месяцев, пока она сможет позволить себе оплатить остальную часть счета.

"Они жестоки. Со стороны ветеринара это выглядит так несправедливо — держать его в заложниках, если учесть все вышесказанное, а также то, сколько раз я была там на приеме только с этим котом", — добавила она.

Многие пользователи сайта решили поддержать женщину, которая потеряла своего любимца:

"Сожалею о вашей утрате и о том, что вам приходится иметь дело еще и с этим. Я думаю, это несправедливо со стороны вашего ветеринара, учитывая обстоятельства";

"Мне кажется, это немного несправедливо, но, кроме того, вы еще не заплатили. Возможно, в прошлом у них были проблемы, когда они разрешали людям забрать прах домой до оплаты, а потом не получали оплату или вынуждены были обращаться в суд, что влекло за собой дополнительные расходы";

"Сочувствую вашей утрате, а тут еще такое поведение, от которого вам еще хуже".

Ранее Фокус сообщал, что кот постоянно чихал в течение двух недель. Работники ветеринарной клиники обнаружили, что сильное чихание было вызвано тоненьким растением длиной 10 см, которое мешало дышать домашнему животному.

Также стало известно, что женщина вернулась из отдыха и нашла в своем чемодане "непрошенного гостя". Пользователи соцсетей утверждают, что ситуация напоминает сценарий из фильмов ужасов. Некоторые люди призвали девушку передать существо властям или уничтожить, так как оно может нанести вред экосистеме.