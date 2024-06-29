"Вони жорстокі": жінка стверджує, що ветеринар не дає їй попрощатися зі своїм котом

Господиня тварини не може нормально попрощатися зі своїм улюбленцем. Працівники ветеринарної клініки не віддають їй прах кота, якого вони лікували, поки вона не виплатить їм борг.

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Жінка була дуже засмучена після того, як заявила, що ветеринар "тримає її кота в заручниках", тому що вона не може оплатити рахунок за лікування. Користувачка з ніком Saitama поділилися своєю проблемою на сайті для батьків Mumsnet.

Втрата домашньої тварини може проходити дуже травматично. Одній жінці здалося, що вона не може як слід посумувати за своїм улюбленим котом, оскільки ветеринар відмовляється віддавати їй його прах. Засмучена жінка розповіла, що її домашню тварину довелося приспати після проблем зі здоров'ям, але вартість послуг була непомірною для неї.

Жінка пояснила, що вона витратила тисячі фунтів у ветеринарній клініці, намагаючись поставити діагноз своєму улюбленцю, і всі її платежі були своєчасними доти, доки його не довелося приспати.

"Тепер я винна 700 фунтів, я заплатила 350 фунтів з цієї суми та склала план виплат для решти суми протягом декількох місяців. Але ветеринари відмовляються повернути мені прах мого кота, поки не буде проведена повна оплата", — обурюється вона.

Жінка сказала, що всі її заощадження були вкладені в кота, і в неї нічого не залишилося.

"Я вже багато років обслуговую у ветеринарів інших своїх тварин, завжди була гарним клієнтом, платила вчасно, ніколи не пропускала прийоми, і у них немає причин думати, що я просто заберу його прах і не заплачу, оскільки інші мої вихованці зареєстровані там", — заявила вона.

Ілюстративне фото Фото: Pikabu

Жінка пояснила, що мине чотири або п'ять місяців, поки вона зможе дозволити собі сплатити решту рахунку.

"Вони жорстокі. З боку ветеринара це виглядає так несправедливо — тримати його в заручниках, якщо врахувати все вищесказане, а також те, скільки разів я була там на прийомі тільки з цим котом", — додала вона.

Багато користувачів сайту вирішили підтримати жінку, яка втратила свого улюбленця:

"Співчуваю про вашу втрату і про те, що вам доводиться мати справу ще й із цим. Я думаю, це несправедливо з боку вашого ветеринара, враховуючи обставини";

"Мені здається, це трохи несправедливо, але, крім того, ви ще не заплатили. Можливо, у минулому в них були проблеми, коли вони дозволяли людям забрати прах додому до оплати, а потім не отримували оплату або змушені були звертатися до суду, що тягло за собою додаткові витрати";

"Співчуваю вашій втраті, а тут ще така поведінка, від якої вам ще гірше".

Раніше Фокус повідомляв, що кіт постійно чхав протягом двох тижнів. Працівники ветеринарної клініки виявили, що сильне чхання було викликане тоненькою рослиною довжиною 10 см, яка заважала дихати домашній тварині.

Також стало відомо, що жінка повернулася з відпочинку і знайшла у своїй валізі "непрошеного гостя". Користувачі соцмереж стверджують, що ситуація нагадує сценарій із фільмів жахів. Деякі люди закликали дівчину передати істоту владі або знищити, оскільки вона може завдати шкоди екосистемі.