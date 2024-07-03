Первое издание "Франкенштейна" продали на аукционе за рекордные $843 тысячи (фото)

Книга стала жемчужиной аукциона Heritage Auctions, где были представлены произведения из библиотеки Уильяма Штруца — коллекционера редких изданий.

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Первое издание романа ужасов Мэри Шелли "Франкенштейн" 1818 года продано на аукционе за невероятную сумму — 843 750 долларов США. Это один из трех экземпляров, сохранившихся до наших дней, пишет издание New York Post.

Книга под официальным названием "Франкенштейн, или Современный Прометей" стала жемчужиной аукциона Heritage Auctions, где были представлены произведения из библиотеки Уильяма Штруца — коллекционера редких книг, который умер в начале этого года.

"Этот аукцион сделал Heritage главным местом продажи редких книг и рукописей", — заявил международный директор аукционного дома Фрэнсис Вальгрен.

Роман ужасов Мэри Шелли "Франкенштейн" Фото: Heritage Auctions

По его словам, торги за "Франкенштейна" стартовали с $300 тысяч, но быстро взлетели в войне ставок.

Сообщается, что Штруц приобрел книгу в 1975 году. До сих пор это был единственный экземпляр в частных руках — два других являются частью коллекций Пфорцгеймера и Берга в Нью-Йоркской библиотеке.

27 июня на аукционе в Далласе (Техас, США) были представлены и другие редкие произведения из библиотеки коллекционера, в том числе экземпляр "Великого Гэтсби" Фицджеральда 1925 года с дарственной надписью, который был продан за $425 тысяч, а также презентационный экземпляр "Хоббита" Толкина, ушедший с молотка за $300 тысяч.

Сын Штруца, Колин, признался в интервью журналистам, что для него большая честь, что редкие книги его отца вызвали такой ажиотаж в ходе торгов.

Напомним, ранее Фокус писал, что оригинальная акварельная иллюстрация к первому изданию книги "Гарри Поттер и философский камень" ушла с молотка за $1,9 миллиона. За свою работу в 1997 году начинающий иллюстратор Томас Тейлор получил почти $800.

А вот в Бельгии продали одну из самых маленьких книг в мире, она содержит молитву "Отче наш" на голландском, английском, французском, немецком, испанском и шведском языках.