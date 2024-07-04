Звезда OnlyFans продает эксклюзивное вино по 5000 грн за бутылку: в чем секрет (фото, видео)

Модель Эмили Рэй, которая создает контент для взрослых, выпустила партию вина "с изюминкой". Она призналась, что считает собственную идею "безумием".

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Автор контента для OnlyFans Эмили Рэй зарабатывает на публикации "соблазнительных" фотографии. Однако в 2024 году она представила собственный продукт — ограниченную серию вина.

Секрет этого вина в том, что виноград для него Рэй давит собственными ногами. В корпоративном аккаунте опубликованы видео процесса, а логотип подчеркивает такую особенность напитка. Цена одной бутылки — 100 фунтов стерлингов, то есть 5087 гривен.

К тому, чтобы 30-летняя девушка в 2018 году зарегистрировалась на платформе для взрослых, ее подтолкнул бывший парень. За первые двое суток она заработала на своих фото больше, чем получала на основной работе за месяц.

Теперь модель "абсолютно одержима" новым проектом — освоением искусства выжимания винограда ногами. Ее вино Simp Wine презентуют как насыщенный каберне-совиньон с нотами черной вишни, черной смородины и "идеальных ног". Рей описала собственную идею как "сюрреалистическую" и "сумасшедшую". По ее словам, такой продукт должен понравиться "любителям ног".

Фото Эмили Рэй с вином Simp Wine Фото: simpwine2024 / Instagram Рекламное фото Simp Wine Фото: simpwine2024 / Instagram

"Это приятное вино, в которое вложено много любви", — пообещала она, призвав поклонников приобрести себе бутылку и "насладиться вкусом".

Девушка поделилась, что тот день, когда она давила виноград ногами, был одним из лучших в ее жизни. В то же время она рассказала, что из-за этого процесса "едва не потеряла жизнь".

Звезда OnlyFans объяснила, что после выжимания виноградная масса становится очень скользкой, а бочка была выстлана пакетом для мусора. Пытаясь сексуально взойти на пол, модель начала падать.

Рэй решила давить ногами виноград не просто так. Самые популярные запросы, которые она получает на контент, связаны с ногами и давлением "мягкой пищи".

"Я стояла в торте ко дню рождения, давя это между моими пальцами ног, и накладывала кучу разных соусов (на ноги) — мед, шоколад и т.д.", — рассказала модель.

Фото бутылки Simp Wine Фото: simpwine2024 / Instagram Фото Эмили Рэй с вином Simp Wine Фото: emilieraebux / Instagram

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